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İZMİR

Foça'daki yangının nedeni belli oldu: Çocuklar oyun oynarken çıkarmış

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve 11 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınan yangına, küçük yaştaki 2 çocuğun sebebiyet verdiği değerlendiriliyor.

Haber Merkezi AA
Foçadaki yangının nedeni belli oldu: Çocuklar oyun oynarken çıkarmış
Alevler yoğun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı.

Foça'nın Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, bir amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

  • Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığını belirterek, "Küçük yaştaki 2 çocuğun oyun oynadıkları sırada yangına sebebiyet verdiği değerlendiriliyor" dedi.

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