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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarının elde edilen yeni deliller doğrultusunda derinleştirildiğini belirterek soruşturmaların mevcut durumu ve mali incelemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda ilgili kurumların koordinasyon içinde görev yaptığını ifade etti. Para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı şekilde incelendiğini aktaran Gürlek, soruşturmalarda kişilerin makamı, unvanı veya bağlantılarının değil, somut delillerin ve hukuki sorumluluğun belirleyici olduğunu vurguladı.

Fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında olduğunu belirten Gürlek, kamu görevlileri dahil hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususların yetkili adli makamlarca değerlendirildiğini kaydetti.

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498 şüpheli bulunuyor

Soruşturmaların mevcut durumuna ilişkin rakamları da paylaşan Gürlek, bugün itibarıyla 498 şüphelinin bulunduğunu bildirdi. Gürlek, 129 şüphelinin tutuklu olduğunu, 289 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı bulunduğunu açıkladı. Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, gözaltındaki 22 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

40,4 milyar lira tahsil edildi

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulandığını aktaran Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edildiğini duyurdu.

Gönüllü iadenin tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağının altını çizen Gürlek, önceliklerinin iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçleri etkin şekilde yürütmek olduğunu belirtti.

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10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların emeğine ve birikimine sahip çıkma konusundaki iradesi doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini bildiren Gürlek, toplantıda soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiğini aktardı.

Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, hukuki sorumlulukların belirlenmesi ve vatandaşların haklarının korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

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