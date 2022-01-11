Fondaş T24'den CHP'yle ilgili köşe yazısına müdahale

NED ve diğer ABD'li fon kuruluşlarının Türkiye'deki medya kuruluşlarını fonladığı ortaya çıkmıştı. Hatta ABD’nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress'in raporunda da T24'ün yurt dışı fonlar tarafından fonlandığı, açıkça yazılmıştı.

"CHP'DE AYRIM BÜYÜYOR"

İşte o T24'de Murat Sabuncu tarafından "CHP’de Kemalciler, Ekremciler ayrımı büyüyor, partiyi de seçimi de zora sokabilir" başlıklı bir yazı kalame alındı.

Yazıda, "Parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemalciler Ekremciler diye bir ayrım olmaya, hatta büyümeye başladı. Genel merkezde, il örgütlerinde, belediyelerde... Bunu hem parti hem seçimlerin geleceği açısından riskli buluyorum" ifadelerine yer verildi.

MANŞETTEN İNDİRİLDİ

EHA Medya'nın tespitine göre, Murat Sabuncu'nun "CHP’de Kemalciler, Ekremciler ayrımı büyüyor" yazısı bir süre kaldıktan sonra manşetten indirildi.

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