Gündem Fore kazıklı önlem sonuç verdi Avcılardaki kayma durdu
İSTANBUL

Fore kazıklı önlem sonuç verdi: Avcılar'daki kayma durdu

İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi’nin zemininde yaşanan kaymayı önlemek amacıyla yapımlarına başlanılan fore kazıklardan 588'i tamamlandı. 148 fore kazığın da önümüzdeki günlerde yapılacağı bölgede yapılan ölçümler, kaymanın durduğunu gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Fore kazıklı önlem sonuç verdi: Avcılardaki kayma durdu
Her biri en az 30 metre derinlikte 588 demirli ve betonlu kazık yapıldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden sonra İstanbul Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi’nin zemininde kayma meydana geldiği belirlendi. Bunun üzerine bölge, 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Afete Maruz Risk Alanı' ilan edildi. Üç sokakta bulunan ruhsatlı 57 bina yıktırıldı.

DHA

İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), riskin daha geniş alanı etkilememesi amacıyla proje hazırladı. İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kayma görülen alanda, 20 milyon TL bedelle fore kazıklı önleme projesi hazırlayarak, ihale açtı. Geçen yılın sonlarında start alan projede, 800 metre uzunluktaki alanda çalışmalar tamamlanırken, her biri en az 30 metre derinlikte 588 demirli ve betonlu kazık yapıldı. 240 metrelik alanda da 148 kazık yapılıp, beton dökülmesi için hazırlıklar tamamlandı. İkinci etaptaki çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA

YERİNDE İNCELEDİLER

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın proje ile ilgili görevlendirdiği İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İstanbul Müdürü Hanefi Kalın, Ambarlı Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

DHA

"KAZIKLARDAN SONRA BÜTÜN HAREKETLER DURDU"

Vali Yardımcısı Levent Kılıç’ın incelemelerine eşlik eden projenin bilimsel danışmanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Öztoprak, bölgede ciddi sorunlara yol açan kaymanın önüne geçebilmek ve kontrol altına alabilmek için uygulamaya konulan ‘kazıklı tutma yapısı imalatının’ büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

Doç. Dr. Sadık Öztoprak, şöyle dedi:

  • "Bu imalat sonucunda hareketleri kontrol ediyoruz. Hareketlerin durduğunu, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini görüyoruz. Çok küçük bir kısım kaldı. O da planlandı. En kısa sürede başlayacak. O da bittiğinde bu bölgedeki geri plandaki binalar için düşünülen önleme sistemini tamamlamış olacağız. Burada hareketlerin durup- durmadığını kontrol eden aletsel gözlemlemeler yapılıyor. O aletsel gözlemlere sürekli bakılarak çalışma başarıya ulaştı mı ulaşmadı mı kontrol ediliyor. Tüm proje bittiğinde de bu gözlem bir süre daha devam edecek. Ama bu aşamada bütün hareketlerin durduğunu kazıklardan sonra durduğunu görüyoruz."

Ambarlı'daki kaymaya kazıklı önlem: AFAD fore kazıklarla kaymayı durduracak
FOTOĞRAF 16
Title
İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde bulunan afete maruz bölgenin kuzey sınırı boyunca kazıklı tutucu yapı yapılması işi için ihale açtı.
Title
İhale 24 Ocak 2020 tarihinde yapılacak. Söz konusu kayma bölgesinin kuzey sınırını oluşturan, yaklaşık bir kilometre boyuncu, 130 santimetre çapında ve 30 metre boyunda çelik kazıklar çakılacak.
Title
Ambarlı'nın yıllardır devam eden kayma sorunu, yapılan uzun araştırmalardan sonra çözüme kavuşturulacak.
Title
Bölgede bulunan birçok bina daha önce tahliye edilerek yıkılmıştı. İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) hazırladığı, Avcılar, Ambarlı Mahallesinde Bulunan Afete Maruz Bölgenin Kuzey Sınırı Boyuncu Kazıklı Tutucu Yapı Projesi Geoteknik Proje Raporu'na göre, yapılacak çalışma ile kütle hareketinin ilerlemesi durdurulacak.
Title
AFAD'ın raporuna göre, Ambarlı Mahallesi Badem, Bayırlı, Bahçe sokakları ve çevresinde 2004 yılı ilkbahar aylarından itibaren başlayan kütle hareketi devam ediyor. Bölgenin problemlerinin detaylı şekilde araştırıldığı, çeşitli çalışmaların yürütüldüğü belirtilen raporda şöyle denildi:
Title
Arazi etütleri, aletsel gözlemler, mühendislik jeolojisi çalışmaları ve sayısal analizler ile desteklenen bu çalışmalar neticesinde saha afete maruz bölge olarak tanımlanmıştır. Kütle hareketlerinden olumsuz etkilenerek ağır hasar gören yapılar yıkılmış ve bölge yerleşime kapanmıştır. Bu aşamada, halihazırda devam etmekte olduğu tespit edilen kütle hareketlerinin etki alanını genişleterek afete maruz bölgenin kuzey sınırlarından ileriye doğru (Tesisler Yolu Caddesi, Işık Sokak, Şahin Caddesi, Badem Sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi ile tarif edilen sınırın kuzeyine doğru) ilerlemesinin engellenmesi maksadıyla bir koruma yapısı (kazıklı tutucu yapı) inşa edilmesi planlanmıştır.
Title
Afete Maruz Alandaki kütle hareketlerinin ilerlemesinin engellenmesi amacıyla ayırıcı ve tutucu bir kazıklı yapı tasarımı yapıldığı vurgulanan raporun, 4 nolu uygulama kesitinde yapılacak uygulama şöyle tanımlandı:
Title
Çift sıra 120 santimetre çaplı (ön sırada 160 santimetre, arka sırada 320 santimetre aralıklı ve kazık sıraları 2.50 metre mesafeli) ve 30 metre boyundaki kazıklar ile bu kazıkları üstte bağlayan 110 santimetre 390 santimetre boyutlarında başlık plakları ile teşkil edilmiştir. Ayrıca başlık plağının üstünde 3 metre yüksekliğinde 50 santimetre kalınlıklı betonarme perde teşkil edilerek tutucu yapının mevcut kotları yakalaması sağlanacaktır.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ambarlı'daki kaymaya kazıklı önlem: AFAD fore kazıklarla kaymayı durduracak
İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Avcılar Ambarlı'daki yer kayması sorununu, 30 metrelik çelik kazıklarla çözecek. Ambarlı'nın Marmara Denizi'ne doğru kayan kısmına, bir kilometrelik bir hat boyunca fore kazıklar çakılacak. AFAD, Ambarlı'ya çakılacak kazıklar için ihale açtı.
Abone Ol Google News
Örnek proje

Örnek proje

​Tavukları 'gezen kümes' ile yaylaya çıkardı: Taleplere yetişemiyor.
Çift hanelibüyüme bekleniyor

Çift haneli
büyüme bekleniyor

​İkinci çeyreğe ilişkin beklentiler raporlara yansıdı.
Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

​Başsavcılık iddialar sonrası harekete geçti

MSB açıkladı: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

​Bakan Koca ilk kez tarih verdi

İki bin 83 işçi alınacak

İki bin 83 işçi alınacak

​OGM hangi ile kaç personel alınacağını açıkladı.

MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.