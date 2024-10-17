Fransa İçişleri Bakanı duyurdu: Yeni Şafak’a konuştu soruşturma açıldı

Fas asıllı Fransız gazeteci Zineb El-Rhazoui, Yeni Şafak Fransızcaya verdiği röportajda, Gazze'deki soykırım saldırılarını terör örgütlerine benzetip, "İsrail, başarılı bir DEAŞ" dedi. Geçmişte İslamofobik tavrıyla da bilinen Rhazoui, Hamas'ın bir direniş hareketi olduğunu belirtti. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Batı'nın riyakarlığının da anlatıldığı Yeni Şafak'taki bu röportajı nedeniyle Rhazoui hakkında 'terörü övme' suçundan soruşturma açıldığını açıkladı.





"AKSA TUFANI'NI KINAMIYORUM"

Fas asıllı Fransız gazeteci Zineb El Rhazoui, 7 Ekim'in yıl dönümü öncesinde Yeni Şafak Fransızcaya (Nouvelle Aube) verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarını terör örgütlerine benzetti. Geçmişte, her fırsatta İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'da çalışan ve İslamofobik tavrıyla da bilinen Rhazoui, İsrail'i terör örgütü DEAŞ'a benzetip, "Herkes askerlik yaptığı ve kendisine ait olmayan toprakları sömürgeleştirmeye geldiği için İsrail'de sivil yok"

ifadelerini kullandı. 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı harekatını 'kınamadığını' belirten ve Hamas'ı bir direniş örgütü olarak niteleyen Rhazoui, "İsrail yetimhaneleri, hastaneleri bombaladı. Prematüre bebeklerin kuvözleriyle bağlantısını kesti. Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çevirdi" diye konuştu.





ÇİFTE STANDART BENİ İĞRENDİRDİ

Sözlerinin bir bölümünde İsrail'e verdiği desteği gizlemeyen Batı'ya da yüklenen Fransız gazeteci, "Gazze'deki çifte standartları beni iğrendirdi. İsrail'in gerçekleştirdiği ihlalleri görmezden geliyorlar" dedi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Yeni Şafak'taki bu röportajı nedeniyle Rhazoui hakkında 'terörü övme' suçundan soruşturma açıldığını açıkladı.Retailleau, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Sayın Paris Savcısı'na, Madam Zineb El Rhazaoui'nin 4 Ekim'de Nouvelle Aube (Yeni Şafak Fransızca) gazetesine verdiği röportaj sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin terörü yüceltme suçuna ilişkin raporu ilettim.” dedi.





TEHDİTLER NEDENİYLE DUBAİ'DE YAŞIYOR

Sonradan İslam konusunda manipüle edildiğini anladığını belirten ve Müslümanların hakları için çalışmalar yapan Rhazoui, Fransa'da İslamofobik kesime karşı başlattığı mücadele ve başörtüsü sorunu hakkındaki görüşleri nedeniyle aldığı tehditlerin ardından Dubai'de yaşamını sürdürme kararı almıştı. 7 Ekim'deki İsrail terörünü eleştirdiği için Fransız Yahudisi eski siyasetçi Simone Veil adına verilen ödül Rhazoui'den geri alınmıştı.



















