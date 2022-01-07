Fransa: İran'la nükleer müzakerelerde ilerleme var ancak zaman kısıtlı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian İran'la yapılan nükleer müzakereleriyle ilgili olarak, "bir an önce bir mutabakat sağlayamazsak müzakereleri devam ettirmenin bir manası yok" ifadelerini kullandı. Buna rağmen bir anlaşmaya varılacağı konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Le Drian, bu konuda iyimserliğini elden bırakmadığını ve netice alınmasında çok istekli olduğunu kaydetti.

İran, 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak amacıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin ile müzakere yürütüyor.

ABD ise görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

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