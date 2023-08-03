Fransa'da terör örgütü PKK sempatizanlarının AİHM binasını basmasına Türkiye'den tepki: Avrupa'ya çağrımızı yineliyoruz

PKK sempatizanlarının bu alçaklığına Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayın kabul edilemez olduğunu belirterek Avrupa'ya PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrısını yineledi.

PKK’nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir.

Bu saldırgan eylem, PKK’nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz."