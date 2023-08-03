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Fransa'da terör örgütü PKK sempatizanlarının AİHM binasını basmasına Türkiye'den tepki: Avrupa'ya çağrımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların Fransa'da bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına girerek örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmalarının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

20:40 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Fransa'da terör örgütü PKK iltisaklı kişiler bugün Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla girerek örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulundu.

PKK sempatizanlarının bu alçaklığına Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayın kabul edilemez olduğunu belirterek Avrupa'ya PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrısını yineledi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına bugün (3 Ağustos) zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez.


PKK iltisaklı oluşumlar, son dönemde özellikle Avrupa’da giderek artan şekilde şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunmaktadır.


PKK’nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir.


Nitekim PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin müteaddit kereler uyarılarda bulunmuştuk.

Bu saldırgan eylem, PKK’nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz."



#AİHM
#Fransa
#Strazburg
#Türkiye
#Dışişleri Bakanlığı
#Terör Örgütü Propaganda
37 dakika önce
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