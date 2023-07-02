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Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanabileceğine dair paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'da yaşananlara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

14:40 . 2/07/2023 Pazar
AA
Fransa'da olaylı protestoların 5. gecesinde 121 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da olaylı protestoların 5. gecesinde 121 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık, son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylarla ilgili, benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma açıldı.


Sosyal medya hesaplarının, suç ve suç unsuru bulunan paylaşım, açıklama ve yayın yapan şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazıldı.



#Fransa
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma
1 saat önce
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