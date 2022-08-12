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SİVAS

Fransız genç kız Sivas'ta İslamiyet'i seçti

Sivas'ta Müslüman olan Fransa vatandaşı 19 yaşındaki Debaes Maeva'ya Fransızca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

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Haber Merkezi AA
Fransız genç kız Sivasta İslamiyeti seçti
​Fransız genç kız Sivas'ta İslamiyet'i seçti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun nikah salonunda gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, Maeva'ya tercüman eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.

Ardından kelimeişehadet getiren Maeva, Müslüman oldu.

Maeva'ya "ihtida belgesi" ile Fransızca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Allah’ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Debaes Maeva’yı ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ettiğini belirterek, "İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Maeva Hanım şu andan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Fransız genç kızın Sivaslı nişanlısı sayesinde İslamiyet'i seçtiği belirtildi.

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