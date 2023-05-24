Fransız L'Express dergisi ikinci tur öncesi ağız değiştirdi: Hangi diktatör bunu yapar

14 Mayıs öncesi yayınlarıyla Erdoğan'ı hedef alan Fransız ransız L'Express ağız değiştirdi. Başkan Erdoğan'ın 2. turun favorisi olduğunu yazan Fransız dergi, 'Hangi diktatör 2. tura kalır?' diye sordu.

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Erdoğan yüzde 49.5 oy alırken, Kılıçdaroğlu'nun oyu ise 44,88'de kaldı.

Geri vites

Yaklaşık 2 hafta önce "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" ifadelerinin kullanıldığı bir kapakla okuyucularının karşısına çıkan L'Express, Erdoğan'ın beklenen zaferi sonrası geri vites yaptı.

"Türkiye: Durdurulamaz Erdoğan karşısında muhalefetin büyük bunalımı" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan L'express, 'Hangi diktatör 2. tura katılmak zorunda kalır?' diye sordu.

Anketlerin kendilerini yanılttığını ifade eden dergi, 'ilk turun büyük galibi oyların %49,52'sini alan Erdoğan' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 2. turda görünüşe göre demokratik bir zafer ayrıcalığına sahip olduğunu yazdı.

Muhalefet dengesini kaybetti

'Pazar günü yapılacak olan oylama Erdoğan'ı devirmeyi düşünenler için sancılı geçecek' ifadelerini kullanan dergi, Erdoğan'ın daha ilk turun akşamından itibaren binlerce kalabalığın önünde kendini gösterdiği ifade edildi. Analizde, Erdoğan'ın yeni bir zafer kazanma ihtimali, rakibine dengesini kaybettiriyor' denildi.



