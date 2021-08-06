Fransız turistle taksici arasında 'fazla ücret' tartışması

Olay, geçtiğimiz günlerde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici arabasına binen Fransız uyruklu turistlerden yolculuk sonunda fazla para istedi. Durumu fark eden Fransız turistlerden birisi taksiciye fazla para istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Araçtan dışarıya taşan tartışmada Fransız turist hakkını savunmak için taksiciyi dakikalarca bekleterek çevredeki vatandaşlardan polis çağırmasını istedi.

Dakikalarca taksiciye karşı kendisini savunan Fransız turistin o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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