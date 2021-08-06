Gündem Fransız turistle taksici arasında fazla ücret tartışması
İSTANBUL

Fransız turistle taksici arasında 'fazla ücret' tartışması

Esenyurt’ta iddiaya göre bir taksici, Fransız turistlerden fazla ücret isteyince tartışma çıktı. Taksicinin üstüne yürüyen ve ’polis çağırın’ diye etraftaki vatandaşlardan yardım isteyen Fransız turist, taksiciyi dakikalarca bekleterek hakkını aramaya çalıştı. Taksici ve Fransız turist arasındaki tartışma ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Fransız turistle taksici arasında fazla ücret tartışması
Taksiciyle turistin tartışması kameralara böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici arabasına binen Fransız uyruklu turistlerden yolculuk sonunda fazla para istedi. Durumu fark eden Fransız turistlerden birisi taksiciye fazla para istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Araçtan dışarıya taşan tartışmada Fransız turist hakkını savunmak için taksiciyi dakikalarca bekleterek çevredeki vatandaşlardan polis çağırmasını istedi.

Dakikalarca taksiciye karşı kendisini savunan Fransız turistin o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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