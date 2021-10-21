Gündem Fren yerine gaza bastı otomobili bahçeye yuvarlandı
İSTANBUL

Fren yerine gaza bastı otomobili bahçeye yuvarlandı

Beşiktaş'ta fren yerine gaza basan sürücü otomobilinin kontrolünü kaybetti. Otomobil istinat duvarındaki demir korkulukları parçalayarak, binanın bahçesine düştü. Çevredekiler, yardıma koşarak, otomobilde sıkışan kadını kurtardı.

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Haber Merkezi DHA
Fren yerine gaza bastı otomobili bahçeye yuvarlandı
Fren yerine gaza bastı otomobili bahçeye yuvarlandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Etiler Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen kadın sürücü 34 DNZ 902 plakalı otomobili ile yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi.

Sürücü, sokaktan çıkabilmek için manevra yapabilmek için apartmanın otoparkına girdi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobili ile istinat duvarı üzerindeki demir korkulukları aşarak, apartmanın bahçesine düştü.

OTOMOBİLE SIKIŞTI

Çevredekiler, yardıma koşarak, otomobilde sıkışan kadını kurtardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Fren yerine gaza basan sürücü iş yerine daldı: 1 yaralı
FOTOĞRAF 6
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Bartın’da meydana gelen kazada sürücü, fren yerine gaza basınca kullandığı otomobil bir iş yerine girerek durabildi.
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Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Kaza, Bartın kent merkezinde Şadırvan mevkisinde meydana geldi.
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33 yaşındaki Z.K. isimli kadın, 34 TU 3148 plakalı aracı ile Kemer Köprü mevkisinden Piryamcılar Caddesi istikametine seyir halindeyken Şadırvan mevkisindeki virajda bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı.
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Sürücüsünün gaza basmasıyla önce kaldırıma çıkan otomobil ardından yol kenarındaki kuruyemişçi dükkanına girerek durabildi. Bu sırada kuruyemişçide bulunan S.S. isimli vatandaş dükkan içinde sıkışarak ayağından yaralandı.
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Yaralı S.S. sıkıştığı yerden polis ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı ve 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis otosuna alınan sürücü ise o anları büyük korku içinde izledi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fren yerine gaza basan sürücü iş yerine daldı: 1 yaralı
Bartın'ın kent merkezindeki Şadırvan Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü vira alacağı sırada gaz ile freni karıştırarak bir iş yerine girdi. Dükkanda alış veriş yapan bir kişi içeride sıkışarak yaralandı.


AVUKAT OLDUĞUNU SÖYLEYİP BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ


Olay yerine gelen ve avukat olduğunu iddia eden yaralı kadının kızı basın mensuplarına tepki göstererek, görüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Kızı, fotoğraflarını çektiği basın mensuplarına tehditler savurdu.


Görgü tanığı Cemalettin Yeşilyurt, "Kazayı sonradan gördük biz. Aşağıya düşmüştü. Korkuluklar onu biraz yavaşlatmıştı. Bir arkadaş girdi arabaya, sordu bayana bir şeyi var mı diye. Sonra kucağına alarak yavaşça alıp aşağı indirdiler" dedi..

Maltepe'de fren yerine gaza bastı 5 metreden aşağı uçtu
OYNAT 00:42
Maltepe'de fren yerine gaza bastı 5 metreden aşağı uçtu
Maltepe'de, aracını park ettiği alandan çıkarmak isteyen sürücü fren yerine gaza basınca aracıyla birlikte 5 metre yüksekten aşağı düştü. İki bina arasında sıkışıp havada asılı kalan aracın içerisinden ağır yaralı olarak çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.


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