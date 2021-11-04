Freni boşalan dolmuş taksi bina boşluğunda asılı kaldı: Facianın eşiğinden

Selçuk Bayraktar: Ülkemiz bugün dünyanın en iyi SİHA'larını yapıyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022'nin düzenlenmesi için planlanan Çarşamba Havalimanı'nda beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin kendi sınıfında dünyanın en iyi SİHA'larını yaptığını belirten Bayraktar, 'Biliyoruz ki bunu yapacak yüzbinlerce genci var Türkiye'nin. Bütün gayretimiz bu tür etkinliklerle hatta en imkanı olmayan gence dahi ulaşarak onun bir uçağa dokunmasını sağlayarak belki ülkemizin ilerde uzay programına, dünyaya damga vuracak icatlar yapmasını sağlamak. Bu yıl biliyorsunuz, Aziz Sancar Hocamız geldi. Gençlere ödüllerini verdi. Bu gibi gençlerin bizim içimizde olduğunu biliyoruz. Bütün gayretimiz buradaki yerel paydaşlarımızla birlikte onların önünü açmaktır. Bunun sadece İstanbul'da kalmasını değil tüm ulusa bir dip dalga gibi yayılmasını sağlamaktır' dedi.