Gündem Freni boşalan dolmuş taksi bina boşluğunda asılı kaldı Facianın eşiğinden
KOCAELİ

Freni boşalan dolmuş taksi bina boşluğunda asılı kaldı: Facianın eşiğinden

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde freni boşalan dolmuş taksi, bina boşluğunda asılı kaldı. Kaza sırasında dolmuşta yolcu bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Freni boşalan dolmuş taksi bina boşluğunda asılı kaldı: Facianın eşiğinden
Freni boşalan dolmuş taksi bina boşluğunda asılı kaldı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesinde bulunan Beste Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki seyir halinde olan 41 T 1026 Renault marka dolmuş taksinin rampadan aşağıya indiği sırada freni boşaldı.

BOŞLUĞA ASILI KALDI

5 katlı binanın bahçe çitine çarpan dolmuş, daha sonra ise yaklaşık 4 metre yükseklikteki binanın boşluğunda asılı kaldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çevredeki vatandaşlar boşlukta asılı kalan aracı görünce şaşkınlık yaşayarak, yardım etmek için sürücünün yanına koştu.

Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan inerken, kaza sırasında dolmuşun içinde yolcu bulunmaması ise olası bir facianın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı ambulansa alınan M.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

15 gün önce almıştı: Otomobili gözünün önünde küle döndü
FOTOĞRAF 9
Title
Tekin Yıldız isimli kişi 15 gün önce 2. el otomobil aldı. Yıldız, dün bir yakınını Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldıktan sonra Şile'ye doğru yola çıktı. Karacaköy yolu ile Şuayipli Köyü arasındaki yokuşta otomobilden dumanlar yükseldi.
Title
Yıldız aracı yol kenarına çekti. Araçtan alevler yükselince sürücü ve araçtaki iki kişi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.
Title
İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. Otomobil hurdaya döndü.
Title
Araç sahibi Tekin Yıldız ifade vermek üzere Ağva Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitti.
Title
\"15 GÜN ÖNCE ALMIŞTIM\"<br><br>Tekin Yıldız \"Yolda araba birdenbire güçten düştü. Virajı çıkarken baktım koku ve duman geliyor. Kenara çektim hemen. Yangın tüpleriyle müdahale ettik ama çok fazla alev almıştı...
Title
İtfaiye gelene kadar komple yandı. 15 gün önce ikinci el olarak almıştım, yağ bakımı gibi bakımlarını yeni yaptırmıştım\" dedi.
Title
Title
Title
15 gün önce almıştı: Otomobili gözünün önünde küle döndü
Şile'de sahibinin 15 gün önce aldığı ikinci el otomobil, alev alev yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya’da sürücülerin yasak yol inadı: Diğer sürücüleri isyan ettirdi
FOTOĞRAF 11
Title
Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde 699 Sokak'tan Gazi Bulvarı yan yola bağlanmak için kullanılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönüne karşılıklı 'girişi olmayan yol' levhası koyuldu.
Title
Yıllardır bu yolu kullanarak kısa yoldan bulvara çıkan esnaf ise alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce çok sayıda sürücüye ceza yazılan yolu onlarca sürücü kullanmaya devam ettiği görüldü.
Title
Kurallara uymayan sürücüler yola giriş hakkı kendilerinde olan diğer sürücüleri adeta çileden çıkardı. Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda, araçların ilerlemekte zorlandığı da görüldü. Sürücüler ise yola kapan konulmasını istedi.
Title
Kural dinlemeyen sürücülere isyan eden nakliyeci Ahmet Uyankaya, \"Burada sadece geliş var. Tek yön var. Bunu kimse dinlemiyor. 3 tane 4 tane tabela olsa da bunu yıkıyorlar. Bu yolu durmadan yapıyorlar. Bak şuanda birisi tabela olduğu halde geçiyor. Şu gelen arabanın hakkı var. 5 dakika sonra yüzlercesi geçiyor. Adam baka baka gidiyor. Ne kadar ceza yazılırsa yazılsın dinlemiyorlar. Kazalarda yaşanıyor. Burasının her gün kontrol edilmesi lazım. Ben geçenleri uyarıyorum. Bana sen 'trafik polisi misin' diyorlar. Bunları önlemek lazım. Bizi dinlemiyorlar\" diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Antalya’da sürücülerin yasak yol inadı: Diğer sürücüleri isyan ettirdi
Antalya'da 'girişi olmayan yol' uyarı levhası konulan yola girerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, yola giriş hakkına sahip diğer sürücüleri çileden çıkardı. Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Sürücüleri uyaran bir vatandaş ise, "Adam baka baka gidiyor. Ne kadar ceza yazılırsa yazılsın dinlemiyorlar. Ben geçenleri uyarıyorum. Bana sen 'trafik polisi misin' diyorlar" dedi.


106 yıllık emanet

106 yıllık emanet

Osmanlı askeri 'dönebilirsek alırım' diye bırakmış.
Kilosu 5 liraya düştü

Kilosu 5 liraya düştü

​Herkes kasa kasa aldı.
İçişleri Bakanı Soylu Örgütleri anneler çökertecek diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400'ün İncirlik'e taşındığı iddiasına ilişkin açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.