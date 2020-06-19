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Gündem Freni boşalan taksinin çarptığı yaşlı adam 5 metreden düşerek öldü
ANKARA

Freni boşalan taksinin çarptığı yaşlı adam 5 metreden düşerek öldü

Ankara'da freni boşalan taksi, yokuştan kayarak bir apartmanın bahçe duvarı önünde duran 65 yaşındaki Mehmet Acar'a çarptı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Freni boşalan taksi kazaya neden oldu.
Freni boşalan taksi kazaya neden oldu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğleden sonra Yenice Mahallesi Orhangazi İlkokulu önünde meydana gelen kazada Deli İmam Caddesi yönüne giden Mehmet Çelik yönetimindeki 06 HAT 25 plakalı taksi, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

5 METRELİK YÜKSEKLİKTEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

  • Park halindeki araçlara çarparak yokuş aşağı ilerleyen taksi, bu sırada apartmanın bahçe duvarı önünde bekleyen Mehmet Acar'a ve duvara çarparak durabildi. Acar, çarpmanın şiddetiyle korkuluk demirlerinin sökülmesi sonucu, yaklaşık 5 metreden bahçe boşluğuna düştü.

DHA
Freni boşalan taksi kazaya neden oldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, taksi sürücüsü Mehmet Çelik ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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