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İSTANBUL

FSM Köprüsü girişinde kaza: 1 ağır yaralı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet sürücüsü, motosikletliye arkadan çarptı. Bariyerlere çarparak yere savrulan sürücü ağır şekilde yaralandı.

Haber Merkezi İHA
FSM Köprüsü girişinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
FSM Köprüsü girişinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında FSM Köprüsü girişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZY 7426 plakalı kapalı kasa kamyonet ile seyreden sürücü, 34 NF 1648 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpma sonucu hakimiyetini kaybeden sürücü Mahmut Necati K. bariyerlere çarparak yere savruldu. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosikletli kanlar içerisinde kaldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

  • Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak ikinci bir kazayı sebebiyet vermemek için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri ise ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından sürücü sedyeye alınarak tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi.

Öte yandan olay yerinde bir süre inceleme yapan polis, tutanak tuttuğu kazayla ilgili çalışma başlattı.

AA

AA

AA

AA

AA
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