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ANKARA

Fuat Oktay: Amaç tam bağımsız ekonomi

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Fuat Oktay: Amaç tam bağımsız ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Meclis’te 2022 yılı bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunumuyla başladı. Oktay, “Bölgesel kalkınma, istihdam, ticaretin geliştirilmesi, gençlik, insan hakları, uzay ve havacılık gibi 67 stratejik programdan oluşan bütçe teklifimiz, daha müreffeh bir Türkiye hedefimizin dayanağını oluşturmaktadır. Ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak güncellediğimiz tam bağımsız ekonomi rotamız ile de örtüşmektedir” dedi.

Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz
OYNAT 00:53
Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yaptığı ahlak dışı harekete değinen Oktay, 'Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz.' diye konuştu.

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“Başta bütçe olmak üzere tüm politika araçlarımızla işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emeklilerimiz dahil olmak üzere tüm kesimlere bu büyüme refah olarak yansıyacaktır” diyen Oktay, şunları kaydetti:

  • “Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun vatandaşlarımıza en az yansıtılması hususunda çok büyük gayret sarf ediyoruz
OYNAT 00:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun vatandaşlarımıza en az yansıtılması hususunda çok büyük gayret sarf ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı bütçesi görüşmesi'nde konuştu. Küresel bir enflasyon döneminden geçildiğini kaydeden Oktay, 'Enflasyonun vatandaşlarımıza en az yansıtılması için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla, doğalgazda maliyetin dörtte üçünü, elektrikte ise yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz.' dedi.



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