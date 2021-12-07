​Fuat Oktay: Amaç tam bağımsız ekonomi

Meclis’te 2022 yılı bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunumuyla başladı. Oktay, “Bölgesel kalkınma, istihdam, ticaretin geliştirilmesi, gençlik, insan hakları, uzay ve havacılık gibi 67 stratejik programdan oluşan bütçe teklifimiz, daha müreffeh bir Türkiye hedefimizin dayanağını oluşturmaktadır. Ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak güncellediğimiz tam bağımsız ekonomi rotamız ile de örtüşmektedir” dedi.

OYNAT 00:53 Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yaptığı ahlak dışı harekete değinen Oktay, 'Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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TL MANİPÜLATİF ATAKLARA MARUZ

“Başta bütçe olmak üzere tüm politika araçlarımızla işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emeklilerimiz dahil olmak üzere tüm kesimlere bu büyüme refah olarak yansıyacaktır” diyen Oktay, şunları kaydetti:

“Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir.”