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POLİTİKA

Fuat Oktay: O gece 'bekle gör taktiği' uygulayanları unutmadık

15 Temmuz Sonrası Türkiye Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını unutmadığımız gibi o gece “bekle gör” taktiği uygulayanları, kaçanları, televizyon başında kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyredenleri de unutmadık. Demokrasiden yana tavır almak yerine terörün sözcülüğünü yapanları da gördük." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Fuat Oktay: O gece bekle gör taktiği uygulayanları unutmadık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Sonrası Türkiye Sempozyumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Şehitlerimizin aziz hatıralarını unutmadığımız gibi o gece “bekle gör” taktiği uygulayanları, kaçanları, televizyon başında kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyredenleri de unutmadık. Demokrasiden yana tavır almak yerine terörün sözcülüğünü yapanları da gördük.

FETÖ’cülerin sızdığı tüm kurumların temizlenmesi, askeri eğitim kurumlarının düzenlenmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenliğin İçişleri Bakanlığı’na bağlanması gibi sivilleşme yönünde yapısal reformlar gerçekleşmiştir.

Ne yazık ki ülkemizde terör örgütleriyle kol kola girmiş bir muhalefet yapısı var. Bir gün biri Gazi Meclisimizde bu örgüt üyelerinin ailelerini ağırlıyor, ertesi gün bir diğeri çıkıp FETÖ’cülere af vaadinde bulunuyor.

6 1 lik masanın kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar, bu örgütlerin kuklacıları ile kurdukları tezgâhlar da cabası. Teröre terör, teröriste terörist diyemeyenleri bu millet görüyor. Bu millet, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu’nun televizyonun karşısında kahvesini yudumladığını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ise milletin istikbali için ölümüne mücadele verdiğini çok iyi biliyor.

100’ün üzerinde FETÖ üyesi saklandıkları ülkelerden Türkiye’ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. 20 ülkede 234 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Maarif Vakfımıza devredilmiştir.

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