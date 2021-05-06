Fuat Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın 17 Mayıs'tan sonra uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan Oktay, "Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gündemdeki konulara ilişkin öne çıkanlar diğer açıklamaları şöyle:

(Yerli aşı çalışmaları) Aşı adaylarından 4'ü klinik aşaması için onay aldı. Erciyes Üniversitesi aşısının 3. Fazı Mayıs'ta başlayacak.

(MHP'nin yeni anayasa teklifi) Aynı çalışmayı biz de yapıyoruz, sonuçlanmak üzere.

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(Rus Kovid-19 aşısı) Onay alan Rus aşısı Sputnik V, Türkiye'yi rahatlatacak. İlgili firmalarla görüşme yapıldı.