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Fuat Oktay: Tepelerine balyoz gibi iniyoruz - Son dakika haberleri

Fuat Oktay: Tepelerine balyoz gibi iniyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne… Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.

Oktay, terörle mücadele konusunda, "Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında, bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde 'vuracağız' dedik. Vurduk mu, vurduk" diye konuştu.

  • Oktay, "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne… Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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