Fuat Oktay: Türkiye'ye 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti

Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu. Oktay'ın açıklamaları şöyle:
Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti" açıklamasında bulundu.
Ekonomi ve yatırımları doğrudan ilgilendiren bir hukuk reformu gündemimizde, önümüzdeki günlerde reform taslakları TBMM gündeminde olacaktır.
İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
Nahçıvan ile Azerbaycan arasında planlanan koridorun açılmasıyla birlikte Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli bir lojistik merkez haline gelebilir, gelir.