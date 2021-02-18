Gündem Fuat Oktay Türkiyeye 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti
POLİTİKA

Fuat Oktay: Türkiye'ye 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye son aylarda yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleştiğini söyledi. Oktay, "Önümüzdeki günlerde reform taslakları TBMM gündeminde olacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu. Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Ekonomi ve yatırımları doğrudan ilgilendiren bir hukuk reformu gündemimizde, önümüzdeki günlerde reform taslakları TBMM gündeminde olacaktır.

İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Nahçıvan ile Azerbaycan arasında planlanan koridorun açılmasıyla birlikte Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli bir lojistik merkez haline gelebilir, gelir.

İHA ve SİHA’lar Türk iş insanlarına 20 milyar dolarlık ticaret kapısını açtı
EKONOMİ
İHA ve SİHA’lar Türk iş insanlarına 20 milyar dolarlık ticaret kapısını açtı
Abone Ol Google News
Avrupada imparator oldu

Avrupa'da imparator oldu

​Küçük bir dükkanla başlamıştı.
Her yer dondu

Her yer dondu

Kar hayatı felç etti.
Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi.

​'Sorumlu Cumhurbaşkanı'dır' sözlerinin hesabını verecek.

​MHP Lideri Bahçeli'den çok sert Gara açıklaması

​Ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Devrim niteliğinde uygulama

Devrim niteliğinde uygulama

"Sistem deprem anında otomatik olarak devreye girecek."

Bu ilçe adeta dondu

Bu ilçe adeta dondu

​Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.