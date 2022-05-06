Fuat Oktay ve Bakan Nebati'den Soylu'ya destek ziyareti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Son beş yılda iki milyon 602 bin 925 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda 'Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.



Çataklı, 'Son beş yılda iki milyon 602 bin 925 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Türkiye şu anda sınır güvenliği konusunda en ciddi yatırımları yapan bir ülkedir. 911 kilometrelik Suriye sınırımızın 837 kilometresinde duvar ve sınır güvenlik yolları yapılmıştır.' dedi.

