Fuat Oktay'dan Karamollaoğlu'nun Erdoğan sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, devlet olarak bir taraftan kalkınma hamlesi için gece gündüz çalışırken, diğer taraftan da ülkenin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

EN BÜYÜK HEZİMETLERİ YAŞATIYORUZ

FETÖ gibi terör örgütlerinin ülkeyi ve toplumu ele geçirmeye çalıştıklarını, sinsice eğitim sistemine sızmaya cüret ettiklerini anımsatan Oktay, "Ülkenin güvenliğine tehdit oluşturmaya çalışan PKK dahil tüm terör örgütlerine en büyük hezimetleri yaşatıyoruz. Cudi'den El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cerablus'tan Gabar'a kadar... En zor coğrafyalarda bölücü terör örgütlerinin ve elbette FETÖ'nün ensesindeyiz, nefes aldırmıyoruz aldırmayacağız. Bizim sevdamız, Türkiye sevdasıdır. Bizim meselemiz, memleket meselesidir." diye konuştu.

AA Eğitim-Bir-Sen'de program başlamadan önce İstiklal Marşı ve saygı duruşundan.

KONUŞUP SALONDAN GİTTİ, OKTAY SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözlere de cevap verdi. Oktay, kendisinden önce söz alan ve salondan ayrılan Karamollaoğlu’nun FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği, "Önceden gördün mü, ders aldın mı?” sözlerine cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz’u hem öncesinde gören hem de sonuna kadar mücadele eden, yalnız kalma pahasına olsa bile hiçbir zaman sağına, soluna, arkasına bakmadan doğrudan ’Ben varım’ diyerek her türlü mücadelesini veren bir lider olduğunu vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hiçkimse ’Önceden gördün mü, ders aldın mı?’ deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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31 MART VURGUSU

Oktay, mücadeleyle dolu bu uzun yolculukta 31 Mart'ın önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz." diyen Oktay, sunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile ülkemizi hep birlikte el ele çok daha ilerilere taşıyacağız. Memur-Sen'in tüm mensupları ve siz kıymetli Eğitim-Bir-Sen üyeleri gibi arkadaşlarımız olmasından çok memnunuz. Eğitim-Bir-Sen'in bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, vefat eden üyelere Allah’tan rahmet diliyor, 6. olağan genel kurulda görev alacak herkese şimdiden başarılar diliyorum."