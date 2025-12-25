Yeni Şafak
Futbolda FETÖ operasyonu: TFF eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan ve 3 kişi için gözaltı kararı

11:5825/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Futbolda şike kumpası soruşturmasında 4 gözaltı
Futbolda şike kumpası soruşturmasında 4 gözaltı

TFF eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan ve eski üç yönetici sporda FETÖ operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruştumada Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında "FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltı kararı verildi.

4 şüpheli, Çağlayan'daki İsyanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:

“Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”


Ne olmuştu ?

3 Temmuz 2011'de başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere pek çok kişi şike suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Uzun yıllar süren yargılama süreçleri sonunda açılan davalarda sadece Aziz Yıldırım hapis cezası almıştı. Daha sonra AYM yargılamanın tekrar edilmesine karar vermiş ve dava düşmüştü. Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin soruşturmada adı geçmiş ve UEFA'dan ceza almışlardı.

UEFA'nın cezaları dönemin TFF'sinin verdiği rapora göre kararlaştırdığı öğrenilmişti.


Lütfi Arıboğan

Ahmet Gülüm

İlhan Helvacı

Ebru Köksal




15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
