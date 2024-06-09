Gabonlu öğrencinin alıkonulmasına soruşturma

İkameti uzatılmadığı için memleketine dönmek isteyen ancak yol üzerinde güvenlik güçleri tarafından alıkonularak Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilen Gabonlu uluslararası öğrenci Jorisse Alisson Andeme Allogho’nun haberiyle ilgili açıklama Göç İdaresi’nin internet sitesinde paylaşıldı.

“Uluslararası öğrencilerin, ülkemiz açısından önemi doğrultusunda Göç İdaresi Başkanlığımız tarafından öğrenci ikamet izinleri ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “İçişleri Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında 29 Kasım 2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında uluslararası öğrencilere ikamet başvurularını kendi üniversiteleri üzerinden yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca uluslararası öğrencilerin, ikamet izin süreçlerine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklı mağduriyetler yaşamasının önüne geçmek amacıyla, Başkanlığımızın YİMER 157 Çağrı Merkezi üzerinden açılan özel hat ile arayan öğrencilerin hızlı bir şekilde yabancı temsilcisine bağlanarak destek almaları sağlanmaktadır” denildi. Gabon uyruklu uluslararası öğrenci ile ilgili haberimizde yer alan konuların ise araştırılması için Göç İdaresi Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.