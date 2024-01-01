Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma: On binler teröre lanet şehitlere rahmet ve Gazze'ye destek için tek yürek

, “Rutin buluşmalar, eylemler, boykot bunlar devam ediyor bir yandan. Ama 1 Ocak sabahının bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizden böyle bir talep geldi. Çünkü 1 Ocak sabahı normalde biz önceki yıllarda cami buluşmaları yapıyorduk. Bu sene onun üstüne böyle bir Filistin buluşması yapalım dedik. Bir de daha kritik hale gelen bir eylem de gerçekleşti. Terör yine vurdu, 12 şehidimiz var ve şunu fark ettik bu çalışmaları yaparken; bu 12 şehidimize sebep olan teröristlerin arkasındakilerle Filistin’deki katliamların arkasındakiler birbiriyle bağlantısız değil, bilakis aynı eller. Onun için özellikle batının uyuduğu bir anda Türkiye’de biz uyumuyoruz, haykırıyoruz, İsrail’i lanetliyoruz, Filistin’i destekliyoruz ve şehitlerimize sebep olan ellerin de aynı eller olduğunun farkındayız diyeceğiz