Galata Kulesi’ne rengarenk ışıklandırma

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Boğaziçi provokasyonunda CHP-FETÖ ortak söylemi yine sahnede

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını bahane ederek sokak olayları çıkarmak isteyenler, sosyal medya üzerinden halkın oylarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" söylemini dolaşıma soktu. CHP’li vekiller ve firari FETÖ’cüler başta olmak üzere farklı siyasi kimliklere sahip isimler bu söyleme destek çıkarak sosyal medya paylaşımlarında kullanmaya başladılar.