Gündem Galata Kulesine rengarenk ışıklandırma
İSTANBUL

Galata Kulesi’ne rengarenk ışıklandırma

Galata Kulesi’nin gün batımı manzarası ve rengarenk ışıklandırıldığı anlar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde Haliç manzarası ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Haber Merkezi İHA
Galata Köprüsü'ne ışıklandırma.
Galata Köprüsü'ne ışıklandırma.

İstanbul’un en önemli simgelerinden tarihi Galata Kulesi’nin bir bölümü rengarenk ışıklarla aydınlatıldı.

EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Havadan görüntülenen kule gün batımı manzarası ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu. Vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgi odağı olan kulenin ışıklandırmalar, seyir terasındaki kısımda yapılıyor. Kırmızı, sarı, mor, mavi ve farklı renklerde sırayla yanan ışıklarla havadan görüntülenen kule ilginç görüntüler oluşturdu. Kısa süre boyunca rengarenk yakılan ışıklar daha sonra kapatılarak tek renkte aydınlatılmaya devam edildi.

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