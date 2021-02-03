Galata Kulesi’ne rengarenk ışıklandırma

İstanbul’un en önemli simgelerinden tarihi Galata Kulesi’nin bir bölümü rengarenk ışıklarla aydınlatıldı.
EŞSİZ GÖRÜNTÜLER
Havadan görüntülenen kule gün batımı manzarası ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu. Vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgi odağı olan kulenin ışıklandırmalar, seyir terasındaki kısımda yapılıyor. Kırmızı, sarı, mor, mavi ve farklı renklerde sırayla yanan ışıklarla havadan görüntülenen kule ilginç görüntüler oluşturdu. Kısa süre boyunca rengarenk yakılan ışıklar daha sonra kapatılarak tek renkte aydınlatılmaya devam edildi.