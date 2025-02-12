Gara'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi

Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor."
denildi.
Açıklamada, "
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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