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Gara'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi

Gara'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi

11:4112/02/2025, Çarşamba
DHA
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Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenledi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor."
denildi.
Açıklamada, "
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak
#Gara

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