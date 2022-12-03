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Gardiyana yaka kamerası: Cezaevlerine kör nokta önlemi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, cezaevlerinde kör nokta önlemi aldıklarını açıkladı. Yıldırım, “Özellikle sorunlu iletişimlerde yaka kameralarını takarak iletişime girmelerini, böylece izah edemeyeceğimiz bir duruma düşmemelerini temin etmeye çalışıyoruz” dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Gardiyana yaka kamerası: Cezaevlerine kör nokta önlemi
​Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, cezaevlerinde kör nokta önlemi aldıklarını açıkladı.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu önceki gün toplandı. Komisyonda Almanya cezaevlerini inceleme raporu görüşülerken Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yıldırım; hapishanelerdeki kameraların kör noktalarının olması hususunun güvenlik açısında çok önemli olduğunu kaydetti.

KAMERALAR TAHRİP EDİLİYORDU

Yıldırım, şunları söyledi: “Kameraların kör noktalarının olması hususu güvenlik açısından ve bizim açımızdan çok önemli. Terör hükümlüsü, tutuklusu barındırılan koğuşlarda zaman zaman ve sıkça kameraların tahrip edildiğini görüyorduk. Biz bunları hemen izale etmeye çalışıyorduk çünkü kameralar oradaki uygulamalar açısından bizim için de bir güvence. Mevcut kameraların kör nokta durumu varsa, özellikle projeden kaynaklanan kör nokta durumu varsa onları kaldırmaya çalışıyoruz. Yine de kameranın görmediği bir alan kalmasın diye ceza infaz kurumlarımıza yaka kamerası dağıttık. Özellikle sorunlu iletişimlerde bu yaka kameralarını takarak iletişime girmelerini, böylece izah edemeyeceğimiz bir duruma düşmemelerini temin etmeye çalışıyoruz ve yaka kamerası sayısında eksik olan yerleri de artırıyoruz.”

SAĞLIK İÇİN YENİ PROTOKOL

Cezaevlerinde sağlığa erişimle ilgili eleştirilerin de olduğunu kaydeden Yıldırım, “Sağlık Bakanlığıyla her bir doktor için öngörülen kişi sayısının düşürülmesi, doktorların daha fazla hastanelerde görevlendirilmesi hususunda görüşmelerimiz devam ediyor, yeni bir protokol yapma çalışmamız devam ediyor. Bunun dışında hastanelere ya da kampüs içerisindeki kliniklere sevk etme hususunda da herhangi bir gecikme olmamasına özen göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Helal gıdaya karışmayız

Alt Komisyon Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Almanya cezaevlerinde ‘helal’le ilgili hiçbir şey yapılmadığına dikkat çekti. Yurdunuseven, “Biz ona karışmayız. Helal gıda vesaire gıda tedarikiyle ilgili bir mecburiyetimiz yok, bunu sağlayamıyoruz” denildiğini belirtti. Öte yandan komisyonun hazırladığı raporda, Almanya Hapishaneler Kanunu 21. maddesine atıf yapılarak “Kurumda verilen yemeklerin çeşitliliği ve besleyiciliği sağlık görevlileri tarafından takip edilmek zorundadır. Sağlık görevlilerinin direktifleri doğrultusunda diyet yemekler de verilebilir. Hükümlünün mensubu olduğu dinin yükümlülüklerini gözetecek şekilde yemek çeşitliliği sağlanmalıdır” denildi.

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