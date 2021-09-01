Gündem GASKİ yapılandırma süresinde uzatmaya gitti
YEREL GÜNDEM

GASKİ yapılandırma süresinde uzatmaya gitti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü’nce başlatılan ve birikmiş su borcu olan vatandaşlar için yapılandırma uygulamasında son başvuru tarihi 30 Eylül’e uzatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GASKİ yapılandırma süresinde uzatmaya gitti
Foto:Arşiv

Vatandaşların biriken su borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesi amacıyla çalışma başlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren GASKİ, son başvuru tarihini uzattı. Başvuru süresinin 31 Ağustos’ta sonlandığı yapılandırma çalışması 30 Eylül Perşembe Günü’ne kadar uzatıldı. GASKİ, yapılandırma kampanyasında bulunan ve ilk taksit ödemesi veya peşin ödemeler için ise son ödeme tarihi 31 Ekim Pazar günü olarak belirlendi. Yapılandırma için kimlik bilgileri ile birlikte GASKİ Genel Müdürlüğü Merkez Binası’na, Karataş veya ilçelerde bulunan şubelere müracaat edilecek.

7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" hükümleri uyarınca çalışma başlatan GASKİ, peşin ödeme yapıldığında gecikme faizinde yüzde 90 indirim uygularken, borçlarını 2 taksit yaparak ödemelerinde faizde yüzde 50 indirim yapılacak. Öte yandan kampanya 6-9-12 veya 18 taksit imkânı sunuyor. Son ödeme tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesi olan faturalarda geçerli olacak yapılandırmada, taksitlendirme yapacak vatandaşların taksit ödeme sürelerinin iki ayda bir olarak ayarlanacak. Vatandaşlar haklarını kaybetmemeleri için ilk iki taksitti gününde ve tam ödemesi, bir takvim yılında ise ikiden fazla taksitin süresinde geciktirmemesi gerekiyor.

Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.