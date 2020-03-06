Gaspçılarla ölümüne mücadele: Altın dolu bavulu da kocasını da kurtardı

Kuyumcu atölyesi kuryeliğini yapan adam, İstanbul dışına gidecek sipariş altınları bir valize doldurup eşiyle birlikte yola çıktı. Çift, sokakta yürürken önünü kesen kasklı bir kişinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 1 milyon lira değerinde 3 kilo altının bulunduğu valizi almaya çalışan gaspçı ile kuyumcu kuryesi arasında arbede yaşandı.

OYNAT 00:43 Kuyumcu kuryesine gasp girişimi: Kocasını gaspçılardan kurtardı İstanbul Fatih'te, dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki karısı engel oldu. Gaspçıların elektroşokla etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen pes etmeyip kocasına yardım etti. Vatandaşların koşarak yardıma gelmesiyle gaspçılar kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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Esnaf yardıma koştu

Bu sırada kuyumcu kuryesinin yanında olan eşi, yere düşüp gaspçının almaya çalıştığı valizi kucaklayarak çalınmasına engel olmaya çalıştı.

DHA Kadın gaspçılarla dakikalarca mücadele etti.

Gaspçı yerde sürüklediği kadını elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirmeye çalışırken, kadın sarıldığı altın dolusu valizi bırakmadı. Dört kişilik motosikletli çetenin diğer üyelerinin de olaya dahil olacağı sırada koşarak gelen vatandaşlar, gaspçıları yakalamaya çalıştı. Gaspçılar, panikleyerek valizi alamadan kaçtı. Polis ekipleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.