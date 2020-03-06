Gaspçılarla ölümüne mücadele: Altın dolu bavulu da kocasını da kurtardı

Kuyumcu atölyesi kuryeliğini yapan adam, İstanbul dışına gidecek sipariş altınları bir valize doldurup eşiyle birlikte yola çıktı. Çift, sokakta yürürken önünü kesen kasklı bir kişinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 1 milyon lira değerinde 3 kilo altının bulunduğu valizi almaya çalışan gaspçı ile kuyumcu kuryesi arasında arbede yaşandı.
Esnaf yardıma koştu
Bu sırada kuyumcu kuryesinin yanında olan eşi, yere düşüp gaspçının almaya çalıştığı valizi kucaklayarak çalınmasına engel olmaya çalıştı.
Gaspçı yerde sürüklediği kadını elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirmeye çalışırken, kadın sarıldığı altın dolusu valizi bırakmadı. Dört kişilik motosikletli çetenin diğer üyelerinin de olaya dahil olacağı sırada koşarak gelen vatandaşlar, gaspçıları yakalamaya çalıştı. Gaspçılar, panikleyerek valizi alamadan kaçtı. Polis ekipleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.