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AFYONKARAHİSAR

Gassalın cenazeyle çektiği fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassalın morgda cenaze ile ‘görevimizin başındayız’ şeklinde sosyal medyadan yaptığı fotoğraf paylaşımı tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi İHA
Gassalın cenazeyle çektiği fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Gassaldan cenazeyle akıl almaz fotoğraf paylaşımı

İlginç olay, Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin morgunda dışardan görevlendirme ile gassal olarak görev yapan Recep Sayar, geçtiğimiz hafta ‘yorgun hissediyor’ emojisi ile sedyede üstü örtülen bir cenazesinin üstüne ellerini koyarak fotoğraf çektirdi.


Sayar, ardından bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabı üzerinden “An itibari ile Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassal görevinde, görevimizin başında olduğumuz doğrudur. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, dualarda buluşmak dileğiyle” ifadeleriyle paylaştı.
Sayar’ın fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.
Olayın ardından bilgisine başvurulan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Deniz Karakaş ise gassalın hastane bünyesinde çalışmadığını İlçe Müftülüğü’nden görevlendirildiğini kaydederek, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını dile getirdi.
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