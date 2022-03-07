Gassalın cenazeyle çektiği fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanı Antalya'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.



Çatışma öncesinde ve çatışma sonrasında hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, 'Lavrov da, Ukrayna Dışişleri Bakanı da toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan da toplantıda özellikle benim de yer almamı istedi. Dolasıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz' dedi.