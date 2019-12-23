​GAÜ kuruluşu olan Girne Koleji düzenlenen Lansman ile tanıtıldı

''Dünyanın Kapıları Sana Açık'' sloganıyla uluslararası eğitim deneyimiyle eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri uluslararası bir eğitim çatısı altından bir araya getirecek olan Girne Koleji’nin KKTC Lansmanına; Türkiye ve KKTC’ den bir çok eğitimci katıldı.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gereçkleşen Girne Koleji Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı; “Uluslararası düzeylerde yüksek öğrenimde markalaşmış olan Girne Amerikan Üniversite’mizin Girne Koleji oluşumuyla eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri eğitim çatısı altında bir araya getirerek “Dünyanın Kapıları Sana Açık” sloganına uygun bir şekilde çocuklarımıza dünyanın kapılarını açıyor. Bu doğrultuda Girne Koleji’nin eğitim camiasını kayda değer bir katkısı olacağına inancımız sonsuzdur” ifadelerini kullandı.

Kalko: “Heyecanlıyız, Deneyimliyiz, Gururluyuz”

Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko lansman konuşmasında yaptığı açıklamada; “Heyecanlıyız, deneyimliyiz, gururluyuz. Gerçekten de bir işte başarılı olmanın temel kuralı o işte mutlaka heyecanlı olmak ve o işi tutkuyla yapmak. Bizler işini gerçekten severek yapan bir aileyiz. Özel okullar artık çok büyüdü, kontenjanları çok yükseldi ama talepler aynı oranda büyümedi maalesef. Bizim bu talepleri arttırmamız lazım. Bunun içinde özel okullarda ki kaliteyi ve niteliği arttırmak, dolayısıyla insanların özel okula küsmemesini, özel okulların faydalı olduğuna inandırmamız lazım. Bunu güçlü, köklü bir duruşla sergileyebiliriz.

Girne Koleji olarak Türkiye’de yeni okul açmaktan ziyade, daha önce okulunu açmış, belli öğrenci sayısına ulaşmış ama daha iyi yerlere gitmek noktasında bir güce; bir iş birliğine ihtiyacı olan kurumlara odaklandık. Çünkü üretmek demek sıfırdan bir şeyler oluşturmak değil, sadece üretmek verimliliği arttırmak demektir. Biz Girne Koleji olarak üniversitemizin bütün nimetlerinden faydalanacağız. Güç birliği yapacağız. Yabancı dil olarak eğitim ve öğretimimizi yapacağız. Bu sene Türkiye’ye on kampüsle giriş yapacağız ama; bu on kampüsün temelini sağlam atmamızla beraber, ilerleyen yıllarda sadece niceliksel değil, niteliksel büyümemizle beraber ilk etapta Türkiye’de ama daha sonra başta Türk Cumhuriyetleri ve körfez dünyası olmak üzere, tüm Dünya’ya açılacak bir yeni eğitim penceresi olacaktır. Girne Koleji’miz hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Konuşmasının ardından GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko’ya teşekkür plaketini takdim etti.

Cambazoğlu: “GAÜ Ailesinin bir üyesi olmak, Girne Koleji öğrencileri için büyük bir ayrıcalık olacak”

Girne Koleji Genel Müdürü Dilek Cambazoğlu; “Girne Koleji olarak dünyayı anlayan ve kendini doğru ifade edebilen dünya insanı yetiştirmeye ve öğrencilerimizin özgünlüğüne, öğretmenlerimizin deneyimine duyduğumuz güvenle, evrensel ulusal başarıya hazırız. Girne Amerikan Üniversitemizin prestijli eğitim duruşuyla, eğitimci profilimiz de başarımızın en kıymetli paydaşı olacak. Dünya kimliğiyle şekillenen başarımızın merkezinde güvenilir, duyarlı ve özverili öğretmenlerimizin deneyimi ve donanımı yer alacak. 1985’den bu yana; 35 yıllık eğitim tarihi boyunca topluma bilgili, yetenekli, yaratıcı ve eğitimli bireyler kazandıran yenilikçi ve çağdaş yaklaşımı ile sürekli gelişimi merkezine alan, Girne Amerikan Üniversitesi ailesinin üyesi olmak, Girne Koleji öğrencileri için büyük bir ayrıcalık olacak. Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşu olan Girne Koleji’nde dünyanın kapıları tüm çocuklara açık” ifadelerini kullandı.

Gürsoy: “İki kuvvet bir araya geldi”

Eğitimci-Yazar Sait Gürsoy; “Kıbrıs’ta zamanında çok araştırmalar yaptık. Bu süreç gösterdi ki okulculuk olayı ülke için çok önemlidir. Günümüzde yabancı dil olayı da çok önemli olduğu için, Girne Koleji bunun üstesinden gelebilecek düzeyde ve büyük farklılıklar yaratacağına inanıyorum. İki kuvvet bir araya geldi önümüzde ki günlerde İnşallah mükemmel bir eğitim sistemi kuracaklar. Başarılar diliyorum” dedi.

GAÜ Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; “Kaliteli eğitimi, toplumun bütün kesimlerine adil olarak hem yaymak hem de eğitim de kalitenin arttırılması için değişik planlar yapıp, değişik programlar uygularken bilim, mühendislik, yatırım ve yenilikçilik neredeyse gerçek üstücülüğe ulaşırken, kendimizi de bir yandan tükettiğimizi fark ediyoruz. Dünyamızın biyo-ritmini gözetmeyen hiçbir reform artık başarılı olamaz; buna eğitim de dahil. Sosyal-fen bilimlerinin yanında teknolojik gelişimin geleceğin nesillerini yetiştirmede nelerin ve nasıl öğretileceğine sorgulayıcı araştırmaya dayalı bir öğrenme hedeflemeliyiz” ifadelerini kullandı.

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Akpınar: “Dünya Kimliğinde Mezuniyet Vizyonuyla, Türkiye’de Girne Kolejimizi Açıyoruz”

Akpınar; “ Tüm birikim ve biriktireceğimiz yaşamsal değerler eşliğinde; 50’inci yılımıza doğru yürüyüşümüzde, eğitimideki rönesansçı duruşu ve dünya kimliğinde mezuniyet vizyonuyla, Türkiye’de Girne Kolejimizi açıyoruz. Dünyanın kapılarını kendi coğrafyamızdan sonra Türkiye’mizde de ardına kadar açabildiğimiz için mutluyuz. Kuşkusuz, özellikle yabancı dil, digital müfredat destekli eğitime yönelik konsepti ile küresel referanslara vurgu yapacak Girne Koleji, okul öncesinden lise mezuniyetine kadar tüm sınıf seviyelerinde 35 yıllık akademik bilgi birikimi ve deneyiminin getirmiş olduğu kalite güvencesinin önemine de dikkat çekecektir “ dedi.

Akpınar: “Atacağımız Bu Adımın Tüm İnsanlığa Ve Onun Tutunduğu Ana Ve Kadim Şirazeye Güçlü Bir Anlam Kazandırmasını Hedefliyoruz”

Girne Koleji’nin; özellikle GAÜ Eğitim Fakültesi ve Sürekli Eğitim Merkezi(GAÜSEM) ile yaptığı çalışmalarla en az iki dil yetkinliğinin yanında, coading ve çoklu dil seçenekleriyle iletişim kurabilen, dünyayı anlayan ve kendini dünyaya doğru ifade edebilen ve dünya insanı yetiştirmenin önemini vurgulayan Serhat Akpınar; “Atacağımız bu adımın tüm insanlığa ve onun tutunduğu ana ve kadim şirazeye güçlü bir anlam kazandırmasını hedefliyoruz. Bizleri bu anlamda yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve katılımını yurt dışı ziyaretlerinden dolayı gerçekleştiremeyen Başbakan Ersin Tatar’a çok teşekkür ediyorum. Bir iken, biriken ve biz olan dileklerimle hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından imza törenini; GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Girne Kolej Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ve Prestij Koleji Kurucusu İlhami Yıldız arasında gerçekleştirdi.

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İmza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Serhat Akpınar; “GAÜ için tarihsel bir gün. Dört kıtaya yayılmış, yükseköğretim alanını, okul öncesi, orta öğretime kadar ki kısmını başlatmış olduk. Girne Koleji’nin hepimize hayırlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Prestij Koleji Kurucusu İlhami Yıldız; “Bu anlaşma, kendi okul öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için büyük bir şans. Girne Koleji’miz hepimize hayırlı olsun” dedi.

Ümit Kalko; “Girne Koleji olarak kısa vadede Türkiye’ye yayılıp, uzun vadede kapılarımızı dünyaya açmayı planlıyoruz. Türkiye’nin böyle bir kuruma çok ihtiyacı var.Hayırlısını diliyoruz” şeklinde ifade etti.