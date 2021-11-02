Gayrettepe metro istasyonunda arızalanan merdivenler kuyruk oluşturdu

Öğrenciler "cebimde bıçak var sana saplamıyorum" diyen felsefe öğretmenini kayda aldı

Ankara'da sınıfta tartıştığı öğrencisine 'Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum' diyerek, küfür ve hakaretlerde bulunan ve bu anlara ilişkin videosu sosyal medyada paylaşılan felsefe öğretmeni Y.T. hakkında öğrenciler şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Okuldan çıkarken öğrencilerin alkışlarla tepki gösterdiği öğretmen Y.T. gazetecilere, 'Ben suçsuzum. Müdürüm basına konuşmamamı söyledi' diye konuştu. Okul yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.

