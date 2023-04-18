Gazeteci Ataklı İFM'ye karşı nefret kustu: Türkiye'yi ortadan kaldırma projesidir

Can Ataklı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan İstanbul Finans Merkezini, yerli ve milli projelere karşı hazımsızlığı devam eden gazeteci Can Ataklı akla hayale sığmaz ifadelerle tanımlandı. Ataklı, İMF'nin Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldıracak bir proje olduğunu iddia etti.
Türkiye'yi Finansta bir üst lige çıkaracak proje parolasıyla açılan İMF için Ataklı, "
Dünyanın merkezi olacakmış. Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız. Kötü şeylerin merkezi oluruz. Uyuşturucular burada, mafyalar burada, silah tacirleri burada, teröristler burada. İyi bir şeyin merkezi olamayız
." şeklinde çirkin sözler kullandı.
'Türkiye'yi ortadan kaldırma projesi'
'Türkiye'yi ortadan kaldırma projesi'
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ataklı'nın İFM'ye karşı sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Ataklı,
"Bu finans merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerini yok etme operasyonudur. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırma amacını güdüyor
. " ifadelerini kullandı.
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25 dakika önce