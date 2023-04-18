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Gazeteci Ataklı İFM'ye karşı nefret kustu: Türkiye'yi ortadan kaldırma projesidir

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin yerli ve milli projelerine karşı hazımsızlığını 'seviyesiz' cümlelerle ifade etti. Türkiye’yi finans alanında bir üst lige çıkaracak proje olarak hayata geçen İstanbul Finans Merkezini, "Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırma projesi" cümleleriyle tanımlayan Ataklı, "Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız. Kötü şeylerin merkezi oluruz" şeklinde çirkin sözler sarf etti.

21:09 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Can Ataklı.

Can Ataklı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan İstanbul Finans Merkezini, yerli ve milli projelere karşı hazımsızlığı devam eden gazeteci Can Ataklı akla hayale sığmaz ifadelerle tanımlandı. Ataklı, İMF'nin Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldıracak bir proje olduğunu iddia etti.

Türkiye'yi Finansta bir üst lige çıkaracak proje parolasıyla açılan İMF için Ataklı, "
Dünyanın merkezi olacakmış. Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız. Kötü şeylerin merkezi oluruz. Uyuşturucular burada, mafyalar burada, silah tacirleri burada, teröristler burada. İyi bir şeyin merkezi olamayız
." şeklinde çirkin sözler kullandı.

'Türkiye'yi ortadan kaldırma projesi'

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ataklı'nın İFM'ye karşı sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Ataklı,
"Bu finans merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerini yok etme operasyonudur. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırma amacını güdüyor
. " ifadelerini kullandı.

#İstanbul Finans Merkezi
#Can Ataklı
#Ekonomi
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