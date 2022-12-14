Gazeteci Enver Aysever Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanlarını eleştirdi: Bir şey çıkmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında açıkladığı programlarına ve yeni ekonomi danışmanlarına karşı eleştiriler devam ediyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Daron Acemoğlu'na yönelik, "O kadrodan işçiye, emekçiye önemli bir avantaj çıkmaz" ifadelerini kullandı.

'ORADAKİ KADRODAN BİR ŞEY ÇIKMAZ'

Gazeteci Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanlarını, "Oradaki tablodan yani Daron Bey'in de içinde bulunduğu kadrodan, bu siyasetin sorumluluğunu alacak kadrodan işçiye, emekçiye çok önemli bir avantaj çıkmaz" şeklinde eleştirdi.

GÜNDEM Enver Aysever'den Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuya kaldığı görüntüleriyle alakalı dikkat çeken açıklama: Görüntüleri ekrana getiren Tuncay Özkan