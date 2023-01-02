Gazeteci Ertuğrul Özkök Türkiye'nin yatırımlarla dünyaya mesaj verdiğini söyledi: Başarılı bir liderlik var

Gazeteci Ertuğrul Özkök, TV100'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği projelere ilişkin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında değerlendirme yaptı. Türkiye'nin güçlü bir liderlik sergilediğini belirten Özkök, "Bunlar Tayyip Erdoğan seçimi kazansa da kaybetse de inkâr edilmeyecek gerçekler” dedi.

'TÜRKLERLE OYNAMAYIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı bir politika izlediğini belirten Gazeteci Ertuğrul Özkök, "Başarılı bir liderlik var. Tayyip Erdoğan var. Yani kimsenin inkâr etmeyeceği inanılmaz işler yaptı. Şu geçen gün denize indirilen Anadolu Gemisi falan. Türkiye’nin geldiği sanayi… Bunları kimse inkâr edemez. Yapılan yollar, altyapılar, köprüler… Bunları kimse inkar edemez. Bir de inkar edilmeyecek bir tarafı var; Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi gerçekten bütün dünyanın kafasına ‘Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdi. Şimdi bunlar Tayyip Erdoğan seçimi kazansa da kaybetse de inkâr edilmeyecek gerçekler" dedi.

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OYNAT 00:37 Gazeteci Ertuğrul Özkök: Erdoğan, dünyanın kafasına ‘Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdi Gazeteci Ertuğrul Özkök Türkiye'nin son yıllarda atılım gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin yatırımlarla dünyaya mesaj verdiğini belirten Özkök, 'Başarılı bir liderlik var. Tayyip Erdoğan var. Yani kimsenin inkâr etmeyeceği inanılmaz işler yaptı. Şu geçen gün denize indirilen Anadolu Gemisi falan. Türkiye'nin geldiği sanayi. Bunları kimse inkâr edemez. Yapılan yollar, altyapılar, köprüler. Bunları kimse inkar edemez. Bir de inkar edilmeyecek bir tarafı var; Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi gerçekten bütün dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi. Şimdi bunlar Tayyip Erdoğan seçimi kazansa da kaybetse de inkâr edilmeyecek gerçekler” dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı: Cumhurun yüzyılı olacak