Gazeteci İsmail Saymaz: Ahmet Türk bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu dedi

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandı. 6'lı masada ise aday henüz belli değil. 6'lı masanın gizli ortağı HDP'nin ise masada belirlenecek adaylara farklı yaklaşımları kamuoyunda sık sık tartışılıyor. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına HDP kanadından sıcak bakıldığı bilinse de kendi tabanında rahatsızlıklara neden oluyor. Halk TV'de yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında konu masaya yatırıldı.

"ABD gezisinde Ahmet Türk ile karşılaştık"

Söz alan gazeteci İsmail Saymaz, iktidarda 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' yanılgısı olduğunu dile getirerek HDP’ye hiç oy vermemiş seçmenlerin Kılıçdaroğlu’na oy verebileceğini söyledi.

Sahadan bu yönde bilgiler edindiğini söyleyen Saymaz, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı ABD gezisi sırasında havaalanında HDP'li Ahmet Türk ile karşılaşmalarını anlattı.

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"Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’ndan yana dedi"

Saymaz, Türk ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini aktararak, "ABD’ye gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk ile karşılaştık. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi bunu. O olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz dedi." ifadelerini kullandı.