Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlaması gerçekleştiren PKK'lı teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı

Taksim'de PKK tarafından gerçekleştiren hain bombalı saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden tweet atan Gazeteci Nevşin Mengü önce saldırıyı seçime bağlamaya kalktı ardından teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı.
'TÜRK OLSAYDI TAKSİ BULAMAZDI'
Taksim patlamasının ardından skandal ifadeler kullanan Gazeteci Nevşin Mengü, teröristin kimliği ile alakalı, "Zanlı taksi bulabilsin diye yabancı uyruklu seçilmiş olabilir. Türk uyruklu olsaydı taksi almazdı, kalakalırdı!" ifadelerini kullandı.