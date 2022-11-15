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POLİTİKA

Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlaması gerçekleştiren PKK'lı teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı

Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlamasının ardından önce olayı seçimle bağdaştırdı ardından olay üzerinden espiri yapmaya kalktı. Patlamadan sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Umarım Türkiye 2015 yılındaki gibi bir şiddet sarmalına girmez" ifadelerini kullanan Mengü, PKK'lı teröristin olay yerinden ayrılırken taksi kullanmasına yönelik ise, "Zanlı taksi bulabilsin diye yabancı uyruklu seçilmiş olabilir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlaması gerçekleştiren PKKlı teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı
Nevşin Mengü

Taksim'de PKK tarafından gerçekleştiren hain bombalı saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden tweet atan Gazeteci Nevşin Mengü önce saldırıyı seçime bağlamaya kalktı ardından teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı.

'TÜRK OLSAYDI TAKSİ BULAMAZDI'

Taksim patlamasının ardından skandal ifadeler kullanan Gazeteci Nevşin Mengü, teröristin kimliği ile alakalı, "Zanlı taksi bulabilsin diye yabancı uyruklu seçilmiş olabilir. Türk uyruklu olsaydı taksi almazdı, kalakalırdı!" ifadelerini kullandı.
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