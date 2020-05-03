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Gündem Gazeteci olmak istiyordu Çocuğumun dağa kaçırılmasından HDP sorumlu
POLİTİKA

Gazeteci olmak istiyordu: Çocuğumun dağa kaçırılmasından HDP sorumlu

Ağrı’da lise okurken 6 yıl önce 3 arkadaşıyla PKK’lı teröristlerce kandırılarak kaçırılan Hayal Demir’in ailesi, kızlarına kavuşacağı günü umutla bekliyor. Anne Süheyla Demir, “Benim kızım gazeteci olmak istiyordu, sürekli dilinde o vardı. Hatta evde fotoğraf makinesi de var. Onun hayali oydu, onun hayalini hepsini yıktılar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süheyla Demir ve Hayal Demir
Süheyla Demir ve Hayal Demir

Diyarbakır annelerinin eylemine katıldıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süreliğine memleketi Ağrı’ya gelen Süheyla Demir, 6 yıl önce gazetecilik mesleği hayaliyle lise okurken PKK üyelerince 3 arkadaşıyla kaçırılan kızı Hayal’in yolunu gözlüyor. Hamur ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Sehithanbey köyünde yaşayan Mehmet-Süheyla Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Hayal, il merkezindeki Şemsi Türkmen Anadolu Lisesinde 6 yıl önce 3. sınıfta okurken terör örgütü PKK üyelerince kandırılarak kaçırıldı.

SOYLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kızının üzüntüsünü yaşayan ve geri isteyen anne Demir, çareyi 3 Eylül’de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılmakla buldu. Minik kızı Asmin ile aylarca eylemde yer alan ve şu an memleketinde çocuklarıyla ilgilenen anne Demir, Kovid-19 salgını sonrası Diyarbakır’daki annelerin eylemine tekrar katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonla görüştüğü Demir, gazetecilik hayalleri kuran kızından geriye kalan fotoğraf makinesi ile fotoğrafına bakarak hasret gideriyor. Acılı anne Süheyla Demir, lise okurken hafta sonu dershaneye giden kızının bir anda ortadan kaybolduğunu söyledi.

HAYAL’DEN GERİYE FOTOĞRAF MAKİNESİ KALDI

  • Kızının yolunu dört gözle beklediğini ifade eden Demir, şöyle dedi: “Kızımla birlikte 3 arkadaşı daha gitmişti. Onlar ailelerine not bırakmıştı ‘biz dağa çıkıyoruz’ diye. Biz de bu mektuplardan sonra kızımızın dağa çıktığını tahmin ettik. 4 arkadaşı birlikte kandırıp götürmüşlerdi. Gönlü olan kız cuma günü okula ve dershaneye gidip ondan sonra mı dağa gider. Benim kızım çalışkan ve çok zeki biriydi. Benim kızım gazeteci olmak istiyordu, sürekli dilinde o vardı. Hatta evde fotoğraf makinesi de var. Onun hayali oydu, onun hayalini hepsini yıktılar, bizimkini de yıktılar. Kızımın yolunu gözlüyorum.”

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