Gazetecilerin sorunları tartışılıyor: 1952'den bu yana yürürlükte olan Basın Yasası artık yetersiz kalıyor

İletişim Başkanlığı, medya mensuplarının görevleri sırasında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, çözüm önerileri getirilmesi ve sektör çalışanlarının haklarının iyileştirilmesine yönelik bir çalıştay düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen “Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nda basın mensuplarının haklarının iyileştirilmesine ve sorunlarının çözümüne yönelik önerileri masaya yatırıldı.

İLETİŞİMİ SAĞLIKLI HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Altun, çalıştayın açılış konuşmasında, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir adım olarak atıldığını söyledi. Bu süreçte İletişim Başkanlığı’nın da ihdas edildiğini anımsatan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çerçevesini çizdiği üzere, Türkiye markasını güçlendirmek, devlet ve millet arasındaki iletişimi daha sağlıklı bir hale getirmek, basın sektörüne kamu adına katkıda bulunmak, devletimizin kurumsal kimliğini ve kurumlar arasındaki söylem birliğini tesis etmek için yola çıktık. Buna ek olarak Başkanlığımız Türkiye’ye yönelik haksız ithamlara, kara propaganda kampanyalarına ve enformasyon savaşlarına karşı da haklı ve güçlü ülkemizin gür sesi olmak gibi misyonu da üstlenmiş durumdadır.” Çalıştayla basın sektörü ve çalışanlarının her türlü sorununun çözümü yolunda yapılabilecekleri birlikte değerlendirmeye çalışacaklarını belirten Altun, İletişim Başkanlığının sorunların çözümü manasında basın mensuplarının yanında olduğunu dile getirdi.

PROPAGANDA AYGITI GİBİLER

Kendilerine dayatılmak istenen, doğru ve gerçek olanı sıradanlaştıran, önemsizleştiren, itibarsızlaştıran, değersizleştiren ve demode kılmaya çalışan bir saldırıya karşı mücadele ettiklerini belirten Altun, şu ifadeleri kullandı: “Basınımızda, dışarıdan fonlanan, etkilere ve yönlendirmelere açık, Türkiye’nin kalkınmasına, dünya milletlerinin gönlüne girmesine, diplomaside zaferler elde etmesine, adaletsiz dünya sistemine karşı iddialı duruşuna ve Sayın Cumhurbaşkanımız’ın milletçe desteklenmesine karşı manipülatif ve provokatif bilgi üreterek ülkesine karşı operasyon merkezlerine dönüşen bir kesim de vardır. Ne yazık ki bu kesimin yeri geldiğinde terör örgütlerinin propaganda aygıtı olarak devreye girdiklerini, ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını da müşahede ediyoruz. Bu noktada bağımsız, yerli ve milli bir medya kavramı son derece stratejik önem arz etmektedir. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için, dünyamız için hayati önemi olan bir husustan bahsediyoruz.”

GÜNCEL SORUNLAR TARTIŞILACAK

Basın sektörünün şartları, çalışma koşulları, karşılaştığı sorunlar bakımından en zahmetli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Altun, “Dahası sektörün dinamik değişimi yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. İletişim Başkanlığı, haklarınızın iyileştirilmesi noktasında, tüm kurum ve kuruluşlarla oturduğunuz her masada yanınızda yer alacaktır, bundan en ufak bir kuşkunuz olmasın. Zira nasıl zor şartlar altında çalıştığınızı en iyi bizler biliyoruz. Salgın sürecinde milletimizin bilinçlenmesi, daha doğru şekilde bilgilendirilmesi için medya sektörümüz çok ciddi bir emek harcadı. Hakkınız ödenmez. Bu vesileyle sizlerin şahsında basın sektörümüzün kıymetli çalışanlarına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

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Kanun günümüze uyarlanacak

Basın mensuplarının daha verimli, daha etkili olabilmesinin ülkenin hakikat savunuculuğuna ve bağımsızlık mücadelesine büyük bir katkı sağlayacağını dile getiren İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti: “Bildiğiniz üzere ülkemizde uygulanmakta olan Basın İş Kanunu’nda gazetecilere özel bir önem verilmiş ve gazetecinin hukuki durumu 4857 sayılı İş Kanunu dışında ayrı bir yasa ile düzenlenmiştir. 1952’den bu yana yürürlükte olan söz konusu kanun metni, neredeyse ilk haliyle uygulanmaya devam etmekte ve günümüzün getirdiği sorunlar karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu noktada İletişim Başkanlığımızın basın sektörünün sorunlarını yüce Meclisimizin, yasama organımızın gündemine taşımak noktasında elinden gelen bütün gayreti ortaya süreceğine şüpheniz olmasın.”

SORUNLARINIZ SORUNLARIMIZDIR

İletişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte gazetecilik alanının ekonomik organizasyonunda ve mesleğin yapısında değişimler olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti: “Bu yaşanan değişimlerle birlikte mesleği yerine getiren gazetecilerin çalışma biçimleri değişmiştir. Bu çalıştay vasıtasıyla gazetecilik mesleğinde terfi, ücretlendirme, izin, sözleşmenin feshi ve kıdem tazminatı gibi güncel sorunlar tartışılacaktır. Sorunlarınız sorunlarımızdır. Burada dile getirilen fikirlerin, görüşlerin hem medya sektörünü hem de çalışanların haklarını ileriye taşıyacağına inanıyorum.”

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