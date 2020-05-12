Gazi Cemevinin çatısından polis taşlayan 15 DHKP/C'li tutuklamaya sevk edildi: Ağır cezada çok sayıda dosyaları çıktı

Sokağa çıkma yasağına rağmen Gazi Mahallesinde izinsiz gösteri yapmaya kalkışan DHKP/C'liler çıktıkları cemevinin çatısından polislere taş ve kiremitler atmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık sevk yazısında, DHKP-C örgütüne müzahir sosyal medya hesaplarından 7 Mayıs günü hayatını kaybeden İbrahim Gökçek için Gazi Cemevinde anma programı düzenleneceğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı ifade edildi. Sevk yazısına göre ilk etapta Gökçek’in ölüm haberini alan yaklaşık 30 kişilik grup hastane önünde beklemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında cenazenin Gazi Cemevine götürülmek üzere hastaneden çıkması sırasında örgüt sloganları atıldı.

OYNAT 01:00 Gazi Mahallesi'ndeki terör yandaşları polise çatılardan taş yağdırdı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık eylemi sonucunda ölmesi üzerine Gazi Mahallesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müsaade etmedi. Provokatörlerin çatılara çıkarak sokaklardaki polislere tuğla, kiremit ve taş attıkları anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis yetkilileri, “sosyal mesafe korunmadığı' gerekçesiyle yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmeyeceğini duyurmuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

YÜRÜYÜŞ İZNİ OLMADIĞI SÖYLENDİ

İlerleyen saatlerde 200 kişilik grup bu kez Gazi Cemevi ve çevresinde toplandı. Emniyet güçleri tarafından örgüt propagandası yapılabileceği gerekçesiyle sadece Gazi Cemevi içerisinde yapılacak törene izin verileceği, dışarıda herhangi bir etkinliğe izin verilemeyeceği yetkililere birkaç kez bildirildi. 8 Mayıs günü cemevi içi veya yaya giriş kapısı önündeki yaklaşık 70 kişilik bir grup tespit edildi. Bu gruptan 30’u kapı önünde sokak kısmında yer aldı. Dilan Ekin isimli şüpheli tarafından gruba hitaben çağrılar yapıldı.

İKAZLARA KARŞI GELDİLER

26. Dönem HDP Milletvekili Hüda Kaya’da bu esnada cemevine giriş yapıp kısa bir süre sonra terk etti. Bu esnada cenazenin cemevinden çıkarılması için emniyet güçlerine müzakere için gelen grup, cenazeyle birlikte yürüyüşe izin verilmemesi durumunda cenazeyi çıkartmayacaklarını belirterek tüm ikazlara karşı geldi.

CEMEVİ İÇERİSİNDEN KİREMİT ATTILAR

Şüpheliler tarafından Cemevinin morg giriş kapısı üzerinde örgütsel sembollere dayalı bayrak ve flamalar asılarak saygı duruşunda bulunuldu. Bundan sonraki süreçte şüpheliler Cemevinin yemekhanesinden aldıkları çatal kaşıklarla ses çıkararak ve polis memurlarına atmaya başladı. Eylemciler Cemevi içerisine kaçarak kapıyı kitlendi. Eylemciler bu sefer Cemevi içerisinden yüzlerini kapatarak emniyet güçlerine, kiremit, dolap gibi cisimleri atmaya başladı.

REKLAM

SALDIRI VARMIŞ ALGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR

Cemevi içerisindeki şahıslar sosyal medya üzerinden kendi sempatizanları veya vatandaşlar üzerinde yanlış bilgi verme amacıyla etki ve baskı oluşturma sanki cemevine bir saldırı varmış algısı yaymak için paylaşımlarda bulundu. Bu aşamadan sonra emniyet güçleri savcılık talimatıyla barikatları kaldırarak cemevine girerek eylemcileri gözaltına aldı.

29 MOLOTOF KOKTEYLİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis, Gazi Cemevi içerisinde yaptığı aramada 29 molotof kokteyli ele geçirdi. Cemevinde yapılan kontrollerde ele geçirilenler şöyle: 1 adet kırmızı zemin üzerine sarı renkte harflerle yazılı ‘Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölümsüzdür Halk Cephesi’ ve 2 adet kırmızı renkte flama. Bira şişeleri içerisinde 29 adet molotof kokteyli. 40 adet ‘Grup Yorum’ ibareli bez ağız maskesi. Bir miktar tiner, 5 adet 16’lı havai fişek rampası.”

13’Ü AĞIR CEZADA YARGILANIYOR

Savcılık, gözaltına alınan şüphelilerin büyük kısmının DHKP-C silahlı terör örgütü ile bağlantılı olarak birçok eylemde yer aldıkları ve haklarında kovuşturma ve soruşturmalar gerçekleştirdiğini tespit etti. Tutuklamaya sevk edilen Bahar Ertürk, Baki Can Işık, Beyhan Gün, Cemil Kurt, Fırat Kıl, Hasan Karapınar’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheliden 13’ünün Ağır Ceza Mahkemelerinde çok sayıda dosyalarının bulunduğu öğrenildi.

GÜNDEM HSK hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı

GÜNDEM DHKP/C de kimmiş? Örgüt lehine duvarlara yazılar yazan CHP'li gençler üç maymuna oynadı