Gazi Gökhan Koç'u darp eden baba ve oğlu gözaltında

Antalya'da salı günü meydana gelen olayda, terörle mücadele gazisi Gökhan Koç, asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y.'yi, asansörle yük taşındığında bozulduğu konusunda uyardı.

Bunun üzerine baba- oğul, gazi Gökhan Koç'u darp etti, gözlüğünü kırdı. Koç, eşine zarar verilmesin diye araya girdiğinde Z.Y. tarafından kıyafeti çekilerek yere düşürüldü. Ayakları protez olduğu için yere düşen Koç’un yüzüne Z.Y. dizi ile vururken, baba L.Y. de gazi Koç’u yerde sürükledi.

Gazi Koç, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Adliyeye sevk edildiler

Koç'un savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri L.Y. ile oğlu Z.Y'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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