Gündem Gazi Gökhan Koçu darp eden baba ve oğlu gözaltında
ANTALYA

Gazi Gökhan Koç'u darp eden baba ve oğlu gözaltında

Antalya'da, terörle mücadele gazisi Gökhan Koç'u, "asansörde yük taşımayın" uyarısı yapmasının ardından darp eden baba L.Y. ile oğlu Z.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Gazi Koç, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu.
Gazi Koç, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Antalya'da salı günü meydana gelen olayda, terörle mücadele gazisi Gökhan Koç, asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y.'yi, asansörle yük taşındığında bozulduğu konusunda uyardı.

Bunun üzerine baba- oğul, gazi Gökhan Koç'u darp etti, gözlüğünü kırdı. Koç, eşine zarar verilmesin diye araya girdiğinde Z.Y. tarafından kıyafeti çekilerek yere düşürüldü. Ayakları protez olduğu için yere düşen Koç’un yüzüne Z.Y. dizi ile vururken, baba L.Y. de gazi Koç’u yerde sürükledi.

Gazi Koç, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Adliyeye sevk edildiler

Koç'un savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri L.Y. ile oğlu Z.Y'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da 'Asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp kamerada
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Antalya'da 'Asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp kamerada
Antalya'da komşusu, baba oğlu asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle uyaran ve ardından saldırıya uğrayan terör gazisi 30 yaşındaki Gökhan Koç, taraflardan şikayetçi oldu. Ayakları ampute olan ve olayda yerde sürüklenip, parmağı, dişi kırılan gazi Koç, “Ben bu ayaklarımı vatan için verdiysem bana bu reva görülmemeli” dedi.
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