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Gazi Şehir’de ‘Ağzımızın Tadı Geldi’ Kampanyası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret Odası işbirliğinde başlatılan Gaziantep Marka Restoranlar “Ağzımızın Tadı Geldi” Kampanyası’nın tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep sağlıklı lezzetin başkenti olmaya devam edecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatma Şahin
Fatma Şahin

Dünyanın ana gündemini uzun bir süre meşgul eden koronavirüse karşı mücadele sürdürülürken yeni normalleşme sürecinde gastronominin başkenti Gaziantep’te de yerel lezzetlerin vatandaşla buluşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi’yle Gaziantep Ticaret Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü Gaziantep Marka Restoranlar “Ağzımızın Tadı Geldi” Kampanyası’nın lansman toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu ve gıda ve yiyecek sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Onat Kutlar Konferans Salonu’nda organize edilen buluşmada GAZİBEL Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural, COVID-19 Gaziantep Rehberi konulu eğitim detaylarıyla anlattı. İşletmecilerin pandemi sürecinde uygulaması gereken temel faktörleri sıraladı ve işletmelere verilecek ‘Fıstık Gibi’ sertifikasının amaçlarına ve içeriğine adım adım dikkat çekti.

‘DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTIK’

  • Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Küresel bir sorunla ulusal ve yerel çapta mücadele verdik. Ülkemiz bu ulusal mücadelede entübe ve vefat sayısında Almanya ile aynı kategoride düşük risk grubunda kaldı. Bütün dünyadan pozitif ayrıştık. Pandemi sürecinde hem Vefa Grubu ile hem de hayırseverler aracılığıyla büyük bir dayanışma gösterdik. Bugün artık, normalleşmeyle birlikte gıda sektöründe atılım yapmamız gerekiyor. Gaziantep sağlıklı lezzetin başkenti olmaya devam edecek. Girişimcilerimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KARAVAN TURİZMİNE GEÇİYORUZ’

Mutfak Sanatları Merkezi’nde pandemi sürecinde güvenli ve sağlıklı gıda hazırlanması ve servisi konularında, bilgilendirme yapacak bir saha ekibi oluşturulmasına ilişkin ‘Hijyen Eğitici Eğitimi’ne başlandığını dile getiren Başkan Şahin, “Eğitimin ardından bunu taçlandıracak ‘Fıstık Gibi’ sertifikası verilecek. Bu sertifika sayesinde gelen müşteride güven kaybı olmayacak. Önce belediyemiz bünyesindeki tesislerimizde yapılması gerekenleri ivedilikle hayata geçireceğiz. Daha sonra ise Gaziantep’e Gelme Zamanı gibi ulusal ve uluslararası bir kampanya başlatacağız. Artık, karavan turizmi yükselen bir değer. Bu şekilde Erikçe’de Alleben’de ve Rumkale’de karavan turizmine geçiyoruz. Böylelikle ekmeğimiz büyüyecek. Kentimiz kazanacak” diye konuştu.

‘EKONOMİYİ CANLI TUTACAĞIZ’

Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Gaziantep’in hep zor şartların içerisinden birlikte iş yapma kültüründen faydalanarak çok başarılı bir şekilde çıktığını ifade ederek, “Yeni normalleşme sürecinde de planladığı gibi Gazi Şehir hedeflerine ulaşacak. Hep birlikte bu şehrimizin sağlık risklerini azaltarak ekonomisini canlı tutmaya çalışacağız” dedi.

BAŞKANA SERTİFİKA TEŞEKKÜRÜ

  • Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, pandemi süreciyle birlikte hep beraber ciddi süreçlere tanıklık ettiklerini belirterek, Fıstık Gibi Sertifikasyonu sürecinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür etti.
  • Gaziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu da 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme sürecinde esnafın sıkıntılarının giderilmesi halinde pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan Gazi Şehirlilere daha iyi bir hizmet verileceğini söyledi.

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