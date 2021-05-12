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Gaziantep Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerine çiçek dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde bulunan şehit ve gazi ailelerine kapı kapı dolaşarak çiçek dağıttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerine çiçek dağıttı
​Gaziantep Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerine çiçek dağıttı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde meydana gelen vaka oranlarını düşürmek, pandeminin insan sağlığı için tehdit unsuru olmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelgeyle Türkiye, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek 17 günlük tam kapanma sürecine girerken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi il genelindeki şehit ve gazi ailelerine sokak sokak gezerek çiçek hediye etti. Daha öncede 65 yaş ve üstü kadınlara anneler günü münasebetiyle buket hazırlatarak tam kapanmada çocuklarından uzak kalan anneleri sevindiren büyükşehir, bu kez de çiçekleriyle şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldürdü.

  • 17 günlük tam kapanmada büyükşehir ekibinin hazırladığı çiçekleri alan aileler, başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkürlerini iletti, bu süreçte unutulmadıkları için de mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Öte yandan Gaziantep genelinde Büyükşehir Belediyesi’nin 90 firmadan Anneler Günü ve Ramazan Bayramı öncesi satın aldığı çiçekler, esnafa da nefes aldırmış oldu.
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