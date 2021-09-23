Gaziantep Büyükşehir’den üniversite öğrencilerine konaklama desteği

“Genç Dostu Şehir” anlayışıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin açılmasıyla beraber ortaya çıkan öğrencilerin konaklama sıkıntıları için harekete geçti. Üniversitelilerin yaşadığı sorunları çözmek için Büyükşehir Belediyesi, 3 tesisini hizmete sunmaya hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesinde hizmet veren toplamda 500 yatak kapasiteli gençlik kamplarını, gençlik merkezini ve butik oteli, Gaziantep Valiliği’ne devrederek, öğrencilerin hizmetine sunma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmada 0543 680 70 00 nolu telefon numarasından iletişime geçilebilecek.

Gaziantep’e yedekte bulunan kız öğrencilerin yurt problemi Pazartesi Günü itibariyle ilgili kurumlar tarafından çözüleceğinden, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi konaklama ile ilgili sadece yedekte bekleyen erkek öğrencilerle ilgili çalışma yapacak. Öte yandan akademik takvim dışında kalan kaydı silinen yurda yerleşmiş öğrenciler ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak.

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ŞAHİN: BU ŞEHİR BU SORUNU ÇÖZECEK GÜÇTE VE KAPASİTEDEDİR

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversite okumak için şehre gelen gençlere hoş geldin diyerek, “Sevgili gençler, siz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, aydınlık geleceğimizsiniz. ‘Eğitim Şehri Gaziantep’, ‘Bilim Şehri Gaziantep’, ‘Genç Dostu Gaziantep’ hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Bugün itibari ile üniversiteye başlayan çocuklarımızın, gençlerimizin bir takım yurt sorunları olduğunu duyduk. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmada elimizde ki en güzel gençlik kamplarını, gençlik merkezini ve butik otelimizi Gaziantep Valiliği’ne devrediyoruz. Bu üç tesis ile 500 yatak kapasitemizi valiliğimiz üzerinden gençlerimizin rahat, huzurlu şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmek için barınma ve yurt ihtiyaçlarını gidereceğiz. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ni kazandığımda bana yurt çıkmamıştı. Bunun ne anlama geldiğini en iyi ben bilirim. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Benim iki evladım var ama sizlerle beraber 1 milyon evladım daha var bu şehirde. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Bu hedeflerimize ulaşırken yurt konusunda hiçbir sorunu kafanıza takmayın. Bu şehir bu sorunu çözecek güçte ve kapasitededir. Bu çalışma ile birlikte yurt sorununu çözmüş oluruz. Ayrıca bu dönem gençler için özel bir daire başkanlığı kurduk. İşin başında ki hocamızın telefon numarasını veriyorum. Ne sıkıntınız varsa bize ulaşın, bütün gücümüzle sizlerin her zaman yanınızdayız. Sizinle birlikte bu şehri geleceğe en güzel şekilde taşıyacağız” ifadelerini kullandı.