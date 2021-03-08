Gündem Gaziantepte doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı
GAZİANTEP

Gaziantep haber: Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı

Gaziantep'te doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli acil servis doktoru, tartışma sırasında kendisini tehdit eden hastayla 20 sağlık görevlisine pizza ısmarlaması şartıyla uzlaştı.

Haber Merkezi AA
Doktor, hastanın 20 sağlık çalışanına pizza ısmarlamasını istedi.
Doktor, hastanın 20 sağlık çalışanına pizza ısmarlamasını istedi.

İslahiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Ayşe Okuducu, bir süre önce muayene konusunda hastası Bünyamin K. ile tartıştı.

Okuducu, hastanın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

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Savcılık konunun uzlaştırma kapsamında olması üzerine dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Uzlaştırmacının taraflarla görüşmesi sonucu doktor, hastanın 20 sağlık çalışanına pizza ısmarlamasını istedi.

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Teklifi kabul eden Bünyamin K, 20 sağlık çalışanına pizza ikramında bulundu ve doktor Okuducu'dan da özür diledi.

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