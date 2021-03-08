Gaziantep haber: Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı Gaziantep'te doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli acil servis doktoru, tartışma sırasında kendisini tehdit eden hastayla 20 sağlık görevlisine pizza ısmarlaması şartıyla uzlaştı.

Haber Merkezi 08 Mart 2021, 17:40 Son Güncelleme: 08 Mart 2021, 17:54 AA