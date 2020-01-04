Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı şaşkına çevirdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.’nin üzerine servet çıktı. Kadını yakalayan zabıta ekipleri kadının üzerine 2 iş makinası, bir otomobil, bir daire olduğunu belirttiler.
Zabıta ekiplerince daha önce de defalarca yakalandığı ortaya çıkan Sevda K.’yı gören zabıta ekipleri ise, "Allah’tan kork senin mal varlığın var. Üzerine kayıtlı 2 iş makinası, bir otomobil, bir daire var. Neden dileniyorsun" dedi.
Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.’nın Nurdağı’nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.