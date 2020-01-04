Gündem Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı şaşkına çevirdi
GAZİANTEP

Gaziantep haber: Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı şaşkına çevirdi

Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı şaşkına çevirdi

Gaziantep’te görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin üzerine kayıtlı 2 iş makinası, bir otomobil, bir daire çıktı.

Haber Merkezi İHA
Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.’nın Nurdağı’nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.
Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.’nın Nurdağı’nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.’nin üzerine servet çıktı. Kadını yakalayan zabıta ekipleri kadının üzerine 2 iş makinası, bir otomobil, bir daire olduğunu belirttiler.

Görme engelli taklidi yapan dilenci kadının mal varlığı şaşırttı
OYNAT 00:36
Görme engelli taklidi yapan dilenci kadının mal varlığı şaşırttı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.'nın üzerine servet çıktı. Kadını yakalayan zabıta ekipleri kadının üzerine 2 iş makinesi, 1 otomobil, 1 daire olduğunu belirttiler.

Zabıta ekiplerince daha önce de defalarca yakalandığı ortaya çıkan Sevda K.’yı gören zabıta ekipleri ise, "Allah’tan kork senin mal varlığın var. Üzerine kayıtlı 2 iş makinası, bir otomobil, bir daire var. Neden dileniyorsun" dedi.

Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.’nın Nurdağı’nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.

Van'da yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı
GÜNDEM
Van'da yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı
Trumptan İrana açık tehdit

Trump'tan İran'a açık tehdit

​İran, saldırırsa belirlediğimiz 52 hedefi hızlı ve sert şekilde vururuz.
İzmirde korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

​İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Hafterden hava saldırısı

Hafter'den hava saldırısı

​Askeri okul öğrenci yurduna düzenlenen saldırıda 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

​Hizbullah Tugayları, ABD üslerinden uzak durma çağrısında bulundu.
ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik yakınına 2 füze atıldı.
Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

İki bakanın görüşmesinde Irak, İran ve ikili konular ele alındı.
"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

​Kasım Süleymani, PKK saldırısı ardından Türkiye'yi eleştirmişti.
Erdoğan'dan <br>telefon diplomasisi

Erdoğan'dan
telefon diplomasisi

İran ve Irak cumhurbaşkanları ile görüştü.
Otel odasında ölü bulundular

Otel odasında ölü bulundular

​Polis ekipleri, bölgede olayla ilgili çalışma başlattı.
Haşdi Şabi'nin<br>Şii milis grupları

Haşdi Şabi'nin
Şii milis grupları

​Örgüt, 40'ın üzerinde grup barındırıyor.
NATO<br>askıya aldı

NATO
askıya aldı

Kasım Süleymani, Bağdat'ta öldürülmüştü.
Maliyeti açıklandı

Maliyeti açıklandı

​Trabzonspor Ndiaye'nin transferini KAP'a bildirdi.
İkinci Çiftlik <br>Bank vakası

İkinci Çiftlik
Bank vakası

20 milyon lira toplayıp kayıplara karıştılar.
Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Bakan açıkladı: MEB'den yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği.
Türkiye karşıtı<br>skandal sözleri

Türkiye karşıtı
skandal sözleri

El-Mühendis, Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Sigarada<br>tarihi adım

Sigarada
tarihi adım

​Yarından itibaren yeni paketler ile satılabilecek.
Gürcistan'a kaçtı

Gürcistan'a kaçtı

Kuyulardan çıkamayınca fiyatlar yükselişe geçti.
Yardım eden 7 kişi gözaltında
Gündem

Yardım eden 7 kişi gözaltında

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn’un Lübnan’a kaçmasıyla ilgili İstanbul’da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alındı. 29 ve 30 Aralık’ta Osaka-İstanbul-Beyrut hattında, Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleşen iki ayrı uçuş mercek altına alındı. Interpol de Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.
Mehmetçik'in Libya'ya gönderilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Mehmetçik'in Libya'ya gönderilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk askerinin Libya’ya gitmesinin yolunu açacak tezkerenin, TBMM’de 184’e karşı 325 oyla kabul edilmesinin ardından Mehmetçik'in Libya'ya gidişine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere Libya'ya asker gönderileceği açıklandı.
Ümraniye'de genç kadının yeni aldığı arabası kundaklandı: Geriye anahtarı kaldı
Gündem

Ümraniye'de genç kadının yeni aldığı arabası kundaklandı: Geriye anahtarı kaldı

İstanbul Ümraniye’de yaşayan Emel Ün, yeni aldığı arabasının bir gece kundaklanması ile neye uğradığını şaşırdı. Kısa süre önce arabasını aldığını söyleyen Ün, otomobilinin borçlarının yüzünden kundaklandığını iddia etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.