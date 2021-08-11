Gündem Magandaya rekor para cezası
GAZİANTEP

Magandaya rekor para cezası

Gaziantep'te, park halindeki araçtan tabancayla havaya ateş açan ve bu anları, sosyal medyada, canlı yayın sırasında paylaşan M.Ç. (21), silahlarıyla, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan M.Ç.'ye 48 bin 700 TL idari ceza verildi.

Haber Merkezi DHA
Gaziantep haber: Magandaya rekor para cezası
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Olay, 3 Ağustos'ta, Battal Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, M.Ç.'nin araçta, tabancayla havaya rastgele ateş ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada bir tabanca ve bir de av tüfeği ele geçirildi.
DHA
Evde yapılan aramada bir tabanca ve bir de av tüfeği ele geçirildi.

Sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çeken görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit edip, evinde yakaladı.

Evde yapılan aramada bir tabanca ve bir de av tüfeği ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan M.Ç.'ye Gaziantep Valiliği tarafından 48 bin 700 TL idari ceza uygulandı.

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