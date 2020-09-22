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GAZİANTEP

Gaziantep haberleri: 10 yıldır kocasını sırtında taşıyor

Gaziantep'te felçli kocasını 10 yıldır sırtında taşıyor: Beni sabah tıraş ederek bir damat gibi yapıyor

Gaziantep’te yaşayan 55 yaşındaki Fatma Bal, 10 yıl önce bir kaza sonucu felç olan kocası Abdullah Bal'ı sırtında taşıyor. Şker hastası olan Fatma Bal her şeye rağmen eşini sırtında taşımaya hazır olduğunu belirtti. Abdullah Bal, "Eğer eşim olmasıydı bende olmazdım. Beni sabah yatağımdan alıyor, akşam tekrar yatağıma koyana kadar ihtiyaçlarımı sırtında taşıyarak karşılıyor. Beni sabah tıraş ederek bir damat gibi yapıyor." dedi. Fatma Bal ise, "Eşim bana sağlığında çok iyi baktı. Kimseye muhtaç ettirmedi. Banyosunu yapıyorum, tıraşını yapıyorum. Günde 10 sefer sırtımda taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Abdullah Bal ve Fatma Bal
Abdullah Bal ve Fatma Bal

Gaziantep’te yaşayan 60 yaşındaki Abdullah Bal, 10 yıl önce bir motor kazası sonucu her iki ayağını da kullanamaz hale geldi. O günden sonra ise Fatma Bal, eşi Abdullah Bal’ın ayağı oldu.

Eşinin günlük ihtiyaçlarını sırtında taşıyarak gideren vefalı kadın, kendisinin de şeker hastası olduğunu ve kocasını buna rağmen bir ömür sırtında taşımaya hazır olduğunu ifade etti.

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“Eşim olmasaydı ben de olmazdım”

Abdullah Bal, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ben 10 sene önce bir motosiklet kazasında ayaklarımı kaybettim. Benim halimden ancak benim gibiler anlar. Eğer eşim olmasıydı bende olmazdım. Beni sabah yatağımdan alıyor, akşam tekrar yatağıma koyana kadar ihtiyaçlarımı sırtında taşıyarak karşılıyor. Beni sabah tıraş ederek bir damat gibi yapıyor. Allah kendisinden bin kere razı olsun. Eğer o olmazsa benim hayatım da olmaz.”

Abdullah Bal ve Fatma Bal

“Kocamı 10 senedir sırtımda taşıyorum”

Fatma Bal, ise şu şekilde açıklama yaptı:

  • "Eşim 10 senedir engellidir. 10 senedir sırtımda taşıyorum. Asla şikayetçi değilim. Eşim bana sağlığında çok iyi baktı. Kimseye muhtaç ettirmedi. Banyosunu yapıyorum, tıraşını yapıyorum. Günde 10 sefer sırtımda taşıyorum. Zor oluyor, ancak yapacak bir şey yok. Bende şeker hastasıyım, kocam yaşasın sırtımda taşımaya hazırım.”

Bal çifti evlerindeki tuvalet ve banyolarının engelliye uygun olmadığını belirterek, hayırseverlerin yardımıyla onarmak istediklerini söyledi. Bal çifti yaklaşan kış ayı dolayısıyla kendilerine kömür yardımı yapılmasını da istedi.

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