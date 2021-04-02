Gaziantep mutfağı, "Gastronomi Kütüphanesi"yle gelecek nesillere aktarılıyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Şahinbey Belediyesi işbirliğinde tarihi Mecidiye Hanı restore edilerek "Gastronomi Kütüphanesi" oluşturuldu. İçerisinde dünya ve Türk mutfakları hakkında yayınlanmış kitap, dergi ve makalelerin yer aldığı kütüphane, Gaziantep mutfağını özüne bağlı bir şekilde yaşatarak genç nesillere kendi öz mutfağının öğretilmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere taşımasına yardımcı oluyor. "Gastronomi Kütüphanesi", bünyesinde barındırdığı özelliklerin yanı sıra kent turizmine de katkı sağlıyor.

"Amacımız, tematik kütüphane olarak örnek teşkil etmesi"

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, bölgenin kültürel mirasının tanıtılması ve korunması konusunda özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programları kapsamında yaklaşık 8 milyon liralık yatırımla Şahinbey Belediyesi ile işbirliği yapılarak tarihi Mecidiye Hanı'nın restorasyonunu gerçekleştirdiklerini anlatan Akyılmaz, şöyle konuştu:

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"Restorasyonu yapılan tarihi Mecidiye Hanı'nı bölge turizmine kazandırdık. Bunun yanı sıra han içerisinde Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı kapsamında yine Şahinbey Belediyesi ile işbirliği yaparak 'Gastronomi Kütüphanesi'ni kurduk. Gastronomi Kütüphanesiyle amacımız, tematik kütüphane olarak Türkiye'de örnek teşkil etmesi. Ayrıca hem kent hem de ülkemizin gastronomi alanında yapılan yayınlarını bir arada toplayarak okuyuculara ve araştırmacılara yönelik çalışmalarda kullanılması için altyapı sağlamak."

Tarihi hanın kent merkezinde bulunduğuna dikkati çeken Akyılmaz, "Hanı ziyaret için özellikle bahar aylarında çok sayıda turist geliyor ayrıca yerel halkımız da bu hanı çok fazla kullanıyor. İnsanların yorulduklarında dinlenebilecekleri ve bir kitap okuyabilecekleri tarihi dokuyu hissederek anı yaşayabilecekleri nezih bir alanı hem restorasyon projesiyle hem de gastronomi kütüphanesiyle şehrimize kazandırmış bulunuyoruz. Bu vesileyle bundan sonraki dönemde de hanın hem yerli hem yabancı turiste hizmet edeceğini düşünüyorum." dedi.

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Akyılmaz, han içerisinde sahaf, farklı yayınevlerinin kiraladığı alanlarda kitap satışı, okuma alanları ve salonlar bulunduğunu dile getirerek kentin hem kültürel mirasına ve hem de turizmine katma değer bir yatırım olarak bu projeyi değerlendirdiklerini kaydetti.

"5 bine yakın kitap var"

Kütüphane sorumlusu Türkan Ağcabay ise ziyaretçilerin kütüphaneye büyük ilgi gösterdiğini anlatarak "Gaziantep'te gastronomiye çok önem veriliyor. Kitaplarla Gaziantep mutfağının tanıtılmasından dolayı mutluyum. Han içerisinde gastronomi ile ilgili 5 bine yakın kitap bulunuyor. İlerleyen zamanlarda kitap sayısı ve ilginin daha da artacağını da düşünüyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden 19 yaşındaki Simay Yavuz Atmaca ise kütüphanenin gastronominin hafızası olacağını belirterek çok güzel bir faaliyete imza atıldığını söyledi.

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Ziyaretçilerden Murat Benli ise kütüphaneye çok sık geldiğini aktararak "Hedefim gastronomi bölümünü kazanmak. Kütüphane içerisinde oluşturulan alanda çok fazla gastronomi ile ilgili kitap bulunuyor. Burada Gaziantep'in yöresel yemekleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 11 Gastronomi kenti Gaziantep'te simit ustası Ömer Aksu, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen simidi, imambayıldı yemeği ile birleştirerek 'simit bayıldı' adını verdiği yeni bir yemek yaptı. . İsmiyle dikkat çeken yemekte ilk olarak; simidin ortadan ikiye kesilip arasına közlenmiş patlıcan ve yoğurt konuluyor. Üzeri kapandıktan sonra tekrar yoğurt ve patlıcan karışımı eklenen yemek, üzerine kıyma ve sos dökülerek hazır hale getiriliyor. ‘SİMİT ARTIK ÖĞLE VE AKŞAM ÖĞÜNÜ OLARAK TÜKETİLECEK’ <br> <br> Simidi yaptıkları farklı sunum ve lezzetle öğle ve akşam tüketilecek bir yemek haline getirdiğini ifade eden Ömer Aksu, Yeni yaptığımız lezzetin ismi simit bayıldı... Simit normalde kahvaltılık bir ürün. Biz bunu nasıl olurda öğle ve akşam yemeklerinde vazgeçilmez hale getirebiliriz diye bir inovasyon çalışması yaptık. Sonrasında da imambayıldı yemeği ile bütünleştirerek simit bayıldı lezzetini ortaya çıkardık. Bu yeni lezzet için patent için başvurumuzu yaptık diye konuştu. 'BAMBAŞKA BİR LEZZET ORTAYA ÇIKTI' <br> <br> Simit bayıldı yemeğinin yapım aşamalarını anlatan Aksu, Gevrek simidimizi ortadan ikiye kesiyoruz ve içerisine öncesinde hazırladığımız süzme yoğurt ve taş fırında közlenmiş patlıcanı karıştırıyoruz. İçerisine istek üzerine sarımsak ekleyebiliyoruz... Yaptığımız bu karışımı simidin orta kısmına sürüyoruz. Sürdükten sonra içerisine kavrulmuş kuzu kıymamızı ekliyoruz, sonra kapağı kapatıyoruz. Tekrar üzerine bir yoğurt daha gezdiriyoruz ve üzerine tekrardan bir kıyma en sonunda da maydanoz ve sosumuzu ekleyerek finalimizi yapıyoruz şeklinde konuştu. Aksu, yeni lezzetin tadanlar tarafından çok beğenildiğini ve yoğun talep gördüklerini de sözlerine ekledi. Gaziantep'in yeni lezzeti; simit bayıldı Gaziantep'in yeni lezzeti; simit bayıldı Gaziantep'in yeni lezzeti; simit bayıldı Gastronomi kentinin yeni lezzeti: Çok beğenildi büyük talep gördü -Gaziantep'te simitçi Ömer Aksu, yoğun ilgi gören simit ve imambayıldı yemeğini birleştirerek yeni bir lezzet ortaya çıkardı. Kahvaltının vazgeçilmezleri arasında yer alan simidi öğle veya akşam yemeği sofralarına taşıyan Aksu, 'Simit bayıldı' adını verdiği ve yoğun ilgi gören lezzetin patentini almak için başvuru yaptı.

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